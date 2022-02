Versuchte Vergewaltigung in Zug aus München: Schwarzfahrer bedroht Frau ‒ Fahrgäste zeigen Zivilcourage

Von: Jonas Hönle

Ein 55-jähriger Schwarzfahrer setzte in einem Zug aus München zur Vergewaltigung einer Frau an - Fahrgäste zeigten Zivilcourage. (Symbolbild) © dpa

Fahrgäste und ein Zugbegleiter in einem Zug aus München zeigten Zivilcourage und schritten bei einer versuchten Vergewaltigung einer 62-Jährigen durch einen Schwarzfahrer ein.

Ein randalierender Schwarzfahrer in einem Zug aus München droht einer Frau mit Vergewaltigung und setzt auch dazu an. Dank der Zivilcourage von Fahrgästen und einem Zugbegleiter blieb es glücklicherweise bei dem Versuch.

Versuchte Vergewaltigung in Zug aus München - Fahrgäste und Zugbegleiter zeigen Zivilcourage

Wie die Polizei mitteilt, belästigte ein 55-Jähriger aus Gütersloh am Donnerstagnachmittag eine 62-Jährige aus Petershausen in einem Zug von München nach Ingolstadt. Er hatte dabei keine Corona-Maske an und hustete die Frau auch an.

Als die Frau sich daraufhin bei einem Zugbeleiter beschwerte, bedrängte der Gütersloher auch diesen. Laut Polizei-Angaben wollte er nicht einsehen, warum er ohne Ticket nicht Zug fahren könne.

Als der Zugbelgleiter Unterstützung holte, bedrängte der Schwarzfahrer die 62-Jährige weiter und hinderte sie daran die 1. Klasse zu verlassen. Er drückte die Frau in einen Sitz, beleidigte und bedrohte sie.

Anschließend griff der Mann an die Brust der Petershauserin, rieb seine Backe an ihrer Wange und berührte sie am Oberschenkel. Dann drohte er ihr verbal eine Vergewaltigung an. Anschließend öffnete er mit einer Hand den Reißverschluss seiner Hose und versuchte diese herunter zu ziehen. Als sich die 62-Jährige wehrte und den Mann weg stoß, schlug er ihr ins Gesicht.

Fahrgäste und Zugbegleiter helfen Frau bei versuchten Vergewaltigung durch Schwarzfahrer

Als der Frau die Flucht gelang, kamen ihr zwei weibliche Fahrgäste und der Zugbeleiter zu Hilfe, die ihre Schreie gehört hatten.

Der 55-Jährige bedrohte nun dem DB-Mitarbeiter, schlug ihm unvermittelt mit dem Ellenbogen ins Gesicht und schüttete ihm zudem Kaffee aus einem Becher ins Gesicht. Währenddessen kümmerten sich die beiden Frauen um die 62-Jährige.

Der Schwarzfahrer wurde letztendlich von der Polizei am Bahnhof Dachau festgenommen.

Der 57-jährige Zugbegleiter trug Prellungen davon und war nicht mehr dienstfähig, die 62-Jährige war stark geschockt. Sie wurde dem informierten Ehemann übergeben.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der 55-Jährige am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Dem Nichtalkoholisierten wird neben Leistungserschleichung, Beleidigung, Bedrohung und Köperverletzung auch ein sexueller Übergriff unter Gewaltanwendung vorgeworfen. Zudem erfolgt eine Anzeige an die zuständige Behörde wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

