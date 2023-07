Gitter löst sich plötzlich aus Verankerung: Achtjähriger stürzt beim Spielen vom Balkon

Von: Sebastian Fuchs

Beim Spielen auf dem Balkon ist ein Achtjähriger in München abgestürzt. © Monika Skolimowska/dpa/Imago/zoonar

Ein achtjähriger Junge ist in München von einem Balkon im zweiten Stock gestürzt. Der Bub trug trotz des tiefen Falls nur leichte Verletzungen davon.

Ramersdorf-Perlach ‒ Ein Bub (8) ist am Freitag von einem Balkon im zweiten Stock in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei nur leichte Verletzungen zugezogen. Laut Feuerwehr hatte der Junge an dem Balkon gespielt, als sich das Gitter plötzlich aus seiner Verankerung löste.

Bub stürzt von Balkon im zweiten Stock ‒ 8-Jähriger nur leicht verletzt

Samt Gitter sei das Kind zwei Stockwerke in die Tiefe gefallen. Ein Passant hatte den Vorfall beobachtet und umgehend die Feuerwehr verständigt. Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte den Jungen auf einer Rasenfläche vor dem Gebäude. Der Bub war ansprechbar.

Er wurde versorgt und anschließend in den Schockraum einer Münchner Kinderklinik gebracht. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden bei der Untersuchung nur leichte Verletzungen festgestellt. Die Polizei ermittelt jetzt zu den genauen Umständen des Unfalls.

