83-Jähriger seit Montag verschwunden ‒ Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem aus München

Von: Kristina Beck

In München fehlt von einem 83-Jährigen seit Montag jede Spur. Die Polizei sucht nun öffentlich nach dem dementen Rentner. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Ein dementer und desorientierter 83-Jähriger ist seit Montagvormittag verschwunden. Die Polizei München fahndet nun öffentlich nach dem Vermissten aus Neuperlach.

München / Neuperlach ‒ Die Polizei München sucht nach einem Rentner aus Neuperlach, von dem seit Montagvormittag jede Spur fehlt, und bittet um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Der 83-jährige Herr D. verließ am Montag, 13. März, gegen 11.50 Uhr seine Wohnung in Neuperlach. Seither ist er nicht nach Hause zurückgekehrt. Er leidet laut Polizei-Angaben an Demenz und Diabetes und ist daher auf Medikamente angewiesen.

Der Senior habe weder Geld noch Medikamente oder ein Mobiltelefon bei sich. Er sei zeitweilig desorientiert, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Rentner verschwindet in München: Polizei veröffentlicht Beschreibung des Vermissten

Herr D. ist bekleidet mit einer blauen Jacke, blauer Jogginghose, blauen Turnschuhen, grauem Rollkragenpullover mit grünen Streifen und einer Fliegermütze mit Ohrenklappen. Er ist ca. 160 cm groß und schlank und trägt grau-weißes Haar. Er spricht italienisch/deutsch und ist von südländischem Typ.

Auf der Homepage der Polizei finden sich weitere Informationen zum Vermisstenfall.

Zeugenaufruf Wer hat den 83-Jährigen in der Zeit ab Montag, 13. März, gesehen? Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

