Spaziergänger von der Isar tot aufgefunden ‒ Ottobrunner war eine Woche lang vermisst

Von: Kristina Beck

Seit einer Woche ist der Ottobrunner bereits verschwunden. Der 59-Jährige wollte auf seiner gewohnten Route an der Isar in der Umgebung Münchens spazieren gehen. © Rene Ruprecht/dpa

Er wollte an der Isar spazieren gehen und ist seitdem verschwunden. Nun hat die Polizei die Leiche des vermissten Mannes beim Wasserkraftwerk Mühltal entdeckt.

Update: 13. Februar, 17.45 Uhr

Wie bereits berichtet, wird seit Montag, 6. Februar, ein 57-jähriger Mann aus Ottobrunn vermisst. Er wollte am besagten Abend an der Isar spazieren gehen und war seitdem verschwunden.

Die Polizei München hat nun mitgeteilt, dass der Mann am heutigen Montagvormittag „leblos im Bereich des Wasserkraftwerks Mühltal aufgefunden“ wurde. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt vor, weshalb von einem Unglücksfall ausgegangen wird.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat 14 (Vermisstenfälle).

Sein Auto findet die Polizei München am Wasserkraftwerk Mühltal, doch von dem Vermissten (59) fehlt jede Spur. Vor einer Woche wollte er an der Isar spazieren gehen.

Erstmeldung: 13. Februar, 12.20 Uhr

München ‒ Die Polizei München sucht seit Montag, 6. Februar, nach einem 57 Jahre alten Mann aus Ottobrunn. Wie die Polizei berichtet, wollte er am Abend dieses Tages an der Isar spazieren gehen und ist seither verschwunden.

Spaziergänger an der Isar vermisst: Polizei München startet Öffentlichkeitsfahndung

Im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen konnte das Auto des Vermissten am Donnerstag, 9. Februar, am Wasserkraftwerk Mühltal bei Straßlach-Dingharting aufgefunden werden. Der Vermisste hatte nach Angaben der Polizei von dort in der Vergangenheit bereits Spaziergänge nach Icking unternommen.

Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen nicht vor, derzeit wird von einem Unglücksfall ausgegangen. Die weitere Bearbeitung wurde daher vom Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) übernommen.

Polizei München sucht öffentlich nach Vermisstem aus Ottobrunn

Beschreibung des Vermissten

Männlich, 57 Jahre alt

ca. 185 cm groß, ca. 85‒90 kg schwer

kurzes, graues Haar, grau-weißer Bart, der unter dem Kinn zusammengebunden ist

Der Vermisste trug vermutlich dunkle Kleidung und führte ggf. einen Trekkingstock mit.

Auf der Homepage der Polizei Bayern wurden Fotos des vermissten Mannes aus Ottobrunn veröffentlicht.

Zeugenaufruf Wer hat den 57-Jährigen in der Zeit ab Montag, den 6. Februar, gesehen? Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

