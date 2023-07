Münchner beobachtet Dieb bei versuchten Einbruch ‒ und fällt nicht auf Ausrede des Verdächtigen herein

Von: Jonas Hönle

Ein Münchner bemerkte einen versuchten Einbruch und fiel nicht auf die Ausrede des Verdächtigen herein. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Die Polizei rückte zur Fahndung eines Täters mit Brechstange nach einem versuchten Einbruch in München aus und nahm einen Verdächtigen am Mariahilfplatz fest.

München / Au ‒ Ein Zeuge beobachtete einen Dieb bei einem versuchten Einbruch in ein Münchner Mehrfamilienhaus. Der Mann fiel nicht auf die Ausrede des Täters herein und alarmierte die Polizei.

Versuchter Einbruch in München - Zeuge fällt nicht auf Ausrede des Verdächtigen mit Brechstange herein

Der Münchner sah den Mann am Samstagvormittag, wie dieser mit einem Brecheisen an einer Haustür in der Au hantierte und sprach den Unbekannten an. Der Verdächtige gab laut Polizei an, er habe sich ausgesperrt und versuchte weiter in das Haus einzudringen.

Der Zeuge war alarmiert und rief den Notruf 110. Daraufhin ergriff der Täter mit der Brechstange die Flucht.

Polizei nimmt Münchner am Mariahilfplatz fest

Die Polizei rückte mit über fünf Streifen zur Fahndung aus und nahm einen 24-jährigen Münchner am Mariahilfplatz fest. Der Verdächtige wurde wegen des versuchten Diebstahls und einer Sachbeschädigung angezeigt

Er sich weiterhin in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München und die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung dauert an.

