Versuchter Mord in München ‒ Urteil nach Angriff mit zerbrochener Bier-Flasche an Reichenbachbrücke erwartet

Von: Jonas Hönle

Nach einem gefährlichen Angriff mit einer zerbrochenen Bier-Flasche an der Reichenbachbrücke in München wird ein Urteil in dem Prozess wegen versuchten Mordes erwartet. (Archivbild) © kko

Wegen dem Angriff mit einer zersplitterten Bier-Flasche an der Reichenbachbrücke in München steht ein 30-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht.

München ‒ Nach einem lebensgefährlichen Angriff mit einer abgebrochenen Bier-Flasche an der Reichenbachbrücke in München wird am Freitag ein Urteil gegen den Angeklagten erwartet. Der 25-Jähriger steht wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht München I.

Angriff mit Bierflasche an Reichenbachbrücke in München - Urteil im Prozess wegen versuchten Mordes erwartet

Der Mann soll im Juni 2021 einen Mann von hinten mit einer zersplitterten Flasche angegriffen und schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte laut dpa in der vergangenen Woche 13 Jahre Haft gefordert. Das Plädoyer der Verteidigung ist am Freitag geplant.

Vor dem Angriff hatte das 30-jährige Opfer offenbar versucht, einen Streit zwischen dem Angreifer und einem anderen Mann zu schlichten. Diesem hatte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft mit einer Bier-Flasche ins Gesicht geschlagen. Eine weitere geworfene Flasche habe zudem eine junge Frau am Kopf getroffen.

