Frau am Hauptbahnhof München vor S-Bahn aufs Gleis geschubst ‒ Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht

Von: Jonas Hönle

Nachdem ein Mann eine Frau am Hauptbahnhof München vor eine einfahrende S-Bahn schubste, steht er wegen versuchten Mordes vor Gericht. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Ein Mann steht in München wegen des Verdachts auf versuchten Mord vor Gericht. Er hatte eine Frau am Hauptbahnhof München vor einer einfahrend S-Bahn gestoßen.

München ‒ Weil er eine Frau am Hauptbahnhof vor eine einfahrende S-Bahn aufs Gleis geschubst haben soll, steht ein 27-jähriger Mann nun wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht München I.

Mann wegen versuchten Mord vor Gericht - Schubste Frau am Hauptbahnhof München vor S-Bahn

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist er aufgrund einer paranoiden Schizophrenie schuldunfähig. Die Anklage fordert laut dpa daher, ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Der Mann habe das Opfer im Juni vergangenen Jahres am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofs ins Gleis gestoßen und in Lebensgefahr gebracht, weil es in seinem Weg stand.

Die S-Bahn kam durch eine Notbremsung rechtzeitig zum Stehen, die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Mehrere Zeugen halfen sofort, weitere Personen verfolgten den Tatverdächtigen.

