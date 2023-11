Versuchter Mord in München – Mann sticht in der Küche plötzlich mit Messer zu

Die Münchner Polizei ermittelt nach einer Messer-Attacke wegen versuchten Mordes. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

In der Küche einer Gemeinschaftsunterkunft stach der Verdächtige plötzlich mit einem Messer auf sei Opfer ein. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

München / Sendling – Die Münchner Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes gegen einen 48-jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Küche einer Gemeinschaftsunterkunft einen 64-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.

Zu dem gewalttätigen Übergriff in den Räumen für Betreutes Wohnen in Sendling kam es bereits am Freitagabend, berichtet die Polizei. In der Gemeinschaftsküche soll der Verdächtige seinem Opfer plötzlich mit einem Messer in die rechte Körperseite gestochen haben und dann geflohen sein.

Der Rettungsdienst brachte den verletzten 64-jährigen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei konnte den Flüchtigen in der Nähe des Tatorts widerstandlos festnehmen.

Da die Staatsanwaltschaft München I die Tat als versuchten Mord einschätzt, hat das Kommissariat 11 die Ermittlungen übernommen. Zu klären sind unter anderem das Motiv und die Hintergründe der Tat.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen.

