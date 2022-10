Versuchter Totschlag in München: Polizei nimmt Mann nach Schlägerei in U-Bahnhof fest ‒ Gegner schwer verletzt

Von: Jonas Hönle

Nach einer Schlägerei im U-Bahnhof Maillingerstraße ermittelt die Polizei München wegen versuchten Totschlags. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Die Polizei München verhaftete einen Mann nach einer Schlägerei im U-Bahnhof Maillingerstraße. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Die Polizei München ermittelt nach einer Schlägerei gegen einen 31-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige verletzte bei einem Streit im U-Bahnhofes Maillingerstraße einen 48-Jährigen schwer am Kopf.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in München - Mann bei Schlägerei in U-Bahnhof Maillingerstraße schwer verletzt

Zeugen riefen am frühen Samstagmorgen den Notruf 110 und meldeten, dass sich zwei Männer am Bahnsteig schlagen würden. Einer von ihnen läge bereits am Boden und hätte eine blutende Verletzung.

Die ausgerückten Beamten trafen vor Ort auf den verletzten 48-Jährigen, der sofort vom Rettungsdienst wegen seiner schweren Kopfverletzungen behandelt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Bei der Schlägerei griffen laut Polizei mehrere Zeugen ein und versuchten die Gegner zu trennen. Die Beamten nahmen den 31-jährigen Tatverdächtigen noch im U-Bahnhof Maillingerstraße fest. Er leistete dabei keinen Widerstand.

Der zuständige Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 31-Jährigen.

Das Münchner Kommissariat für Tötungsdelikte hat die Ermittlungen übernommen.

