Vonovia-Erweiterung am Kieferngarten vor Abschluss: Unternehmen mit Bau-Ende zufrieden ‒ die Mieter auch?

Von: Benedikt Strobach

Senta Englert vor einem der neuen Wohnhäuser und einem erweiterten Gebäude im Vonovia-Quartier am Kieferngarten. © Benedikt Strobach

Die Vonovia-Erweiterung am Kieferngarten steht vor dem Abschluss. Hallo hat die neue Wohnungen im Quartier besucht und mit den Mietern gesprochen.

Noch sind an den Häusern Gerüste angebracht. Bald aber wird sich das ändern: Die Erweiterung des Vonovia-Quartiers an Burmester- und Bauernfeindstraße steht kurz vor dem Abschluss.

„Knapp zwei Jahre hat es gedauert, drei Bestandsgebäude um je ein Stockwerk zu erweitern und drei neue Häuser zu errichten“, erklärt Projektleiterin Senta Englert. „Insgesamt 58 neue Wohnungen sind entstanden.“

Kostenpunkt? Rund 22 Millionen Euro. Anfang November sollen die Wohnungen bezugsfertig sein, sagt Englert. „Ab Dezember können die ersten Neu-Mieter einziehen.“



Vonovia-Erweiterung am Kieferngarten - Bleibt der Ärger für die Mieter trotz Bau-Ende?

Einen besonderen Dank richtet Vonovia an die Anwohner, die trotz des Baulärms stets kooperativ und verständnisvoll seien. Eine Umfrage, an der 34 Prozent der 415 Mieter teilgenommen haben, zeigt positive Werte. Etwa fanden über 70 Prozent der Befragten die Erreichbarkeit der Ansprechpartner gut. Bei der Kommunikation liegt der Wert knapp über 51 Prozent.



Die neuen Wohnungen sind zwischen einem und fünf Zimmern groß. © Benedikt Strobach

Dieses Thema stört Mietersprecher Franz Obst. Der problemlose Ablauf, wie von Vonovia beschrieben, stimme nicht. „Es gab bei einigen Mietern einen Wasserschaden bei den Aufstockungen. Sie mussten die zusätzlichen Heizkosten zum Trocknen übernehmen.“ Außerdem seien die Treppenhäuser oft noch dreckig am Ende eines Arbeitstags.

Auch vermisse er die versprochenen gedämpften Preise. „Wenn eine Fünf-Zimmer-Wohnung 3500 Euro Miete kostet, ist das nicht, was uns gesagt wurde.“ In den Bestandshäusern mussten die Rad- und Trockenräume zudem für neue Mieter-Abteile weichen. „Wo sollen wir nun unsere Räder hinstellen?“, fragt Obst.

Auch seien die Wohnungen noch nicht mit Fernwärme versorgt. „Wenn sie im November bezugsfertig sein sollen, ist das knapp.“

Bald sollen die Wohnungen am Kieferngarten fertig sein. © Benedikt Strobach

Ärger um Wasserschaden bei Vonovia-Erweiterung - Mehrere Wohnungen im Quartier nach EOF

Englert bestätigt den Wasserschaden, betont aber auch: „Wir haben die Mehrkosten bezahlt. Es gab Gutschriften für das Heizen und den zusätzlichen Stromverbrauch.“ Die Treppenhäuser würden einmal pro Woche besenrein geputzt. „Am Ende wird es noch eine Bau-End­reinigung geben“, kündigt sie an.

26 der neuen Wohnungen seien preisgedämpft nach einkommens-orientierter Förderung (EOF). „Diese kosten 9,60 Euro pro Quadratmeter.“ Ein höherer Anteil sei laut EOF-Vorschriften nicht möglich.

148 neue Fahrradständer würden im Quartier bis Dezember errichtet, verspricht Englert. „Die Trockenräume werden in verkleinerter Form wieder in den Kellern sein.“ Bei der Fernwärme laufe die Prüfung der SWM. „Hier denken wir, dass wir bis Dezember an das Netz angeschlossen sind.“

Anschließend werden noch bis Frühjahr die Außenanlagen mit neuen Spielplätzen vervollständigt. „Im Frühling wird man sehen, dass sich der Aufwand gelohnt hat“, sagt Englert.

Im Streit um Vonovia-Betriebskostenabrechnungen hat der Bundesgerichtshof in Dresdner Fällen Urteile gefällt, die Folgen für eine Klage aus München haben könnten.

