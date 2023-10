Waffen und Munition nicht abgegeben ‒ Polizei stürmt Wohnung zweier Münchner

Von: Jonas Hönle

Die Polizei stellte bei der Durchsuchung einer Wohnung in München Waffen und Munition sicher. (Symbolbild) © dpa/5Vision

Die Polizei stellte bei der Durchsuchung einer Wohnung in München Waffen und Munition sicher. Den Bewohnern war die Erlaubnis dafür widerrufen worden.

München / Fasanerie ‒ Die Polizei hat die Wohnung zweier Münchner gestürmt, da sie ihre Waffen, Waffenteilen und Munition nicht abgegeben haben.

Zuvor wurden der 52-Jährigen und dem 59-Jährigen vom Kreisverwaltungsreferat München die waffen-, jagd- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse aufgrund des Wegfalls von rechtlichen Voraussetzungen widerrufen.

Die Münchner hatten ihre Waffen jedoch nicht abgegeben, weshalb die Polizei am frühen Freitagmorgen ihre Wohnung durchsuchte, um diese sicherzustellen. Bei der Durchsuchung wurde die Waffenbehörde unter anderem durch Spezialkräfte der Polizei unterstützt.

Als die Einsatzkräfte die Tür zur Wohnung der beiden mit Gewalt öffnen mussten, wurde die Münchner laut Polizei leicht verletzt. Die 52-Jährige wurde daraufhin ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Zugangstüre wurde bei der Öffnung stark beschädigt.

Bei der Aktion stellten die Beamten alle im Besitz der beiden Personen befindlichen Waffen und Waffenteile (zusammen über hundert Gegenstände) sowie Munition sicher.

Offene steuerrechtliche Forderungen - Hauptzollamt, Finanzamt und Gerichtsvollzieherin bei Einsatz dabei

Da gegen die 52-Jährige offene steuerrechtliche Forderungen vorlagen, kamen neben der Polizei durch das Hauptzollamt, das Finanzamt und eine Gerichtsvollzieherin zu dem Einsatz.

Das Finanzamt pfändete in diesem Zusammenhang diverse Gegenstände in und am Objekt. Ein offener Erzwingungshaftbefehl gegen die 52-Jährige konnte durch Zahlung eines Geldbetrages abgewandt werden.

