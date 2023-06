Erst Spiel-Unterbrechung, dann Entscheidung: So lief die Relegation bei Unterhaching gegen Cottbus

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Unterhachings Trainer Sandro Wagner absolviert am Sonntag sein letztes Spiel als Trainer der Spielvereinigung. © Robert Michael/dpa

Eiskalte Hachinger und Cottbusser Chaoten: So lief das Relegationsspiel der Spielvereinigung Unterhaching um den Aufstieg in die 3. Liga

Update Sonntag, 11. Juni, 15.19 Uhr:

Das Spiel ist aus!!! Willkommen in der 3. Fußball-Bundesliga, liebe Sportvereinigung Unterhaching! Die Haching-Fans stürmen den Platz - schon Minuten vor dem Abpfiff standen sie an der Eckfahne...

Überschattet wurde das Spiel von Ausschreitungen der Cottbuser Fans. „Es war ein super Spiel, sowas überlagert das halt leider. Die Polizei hat das gut im Griff. Wir müssen damit leben“, sagte der Unterhachinger Präsident Manfred Schwabl nach dem Spiel im BR:

Mathias Fetsch (17.) und Simon Skarlatidis (90.+3) trafen vor 12.500 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark für die Spielvereinigung, die ihr Comeback im deutschen Profi-Fußball nach zweijähriger Abstinenz mit einem neuen Trainer angehen muss. Nach zwei Jahren in Haching wird Wagner (35) die Spielvereinigung wieder verlassen. Über die Zukunft des früheren Nationalspielers und Bayern-Profis ist noch nichts bekannt.

Cottbus muss hingegen ein fünftes Jahr in Folge in der Regionalliga antreten. Beim Stand von 1:0 entlud sich bei den Cottbuser Anhängern Mitte der zweiten Halbzeit der entsprechende Frust. (Siehe Update von 14.46 Uhr.)

Update Sonntag, 11. Juni, 15.15 Uhr:

Hinter dem Block der Gästefans steigen schwarze Rauchschwaden in den Himmel. Laut Stadionsprecher hat die Feuerwehr aber die Situation im Griff. Unglaubliche Szenen... Noch immer läuft das Spiel. 16 Minuten Nachspielzeit sind es aktuell. Damit dürfte die Unterbrechung in etwa reingeholt sein. Lange dürfte es also nicht mehr dauern...

Die Fans singen „Oh wie ist das schön!“

Update Sonntag, 11. Juni, 15 Uhr:

Das ist die Entscheidung: 2:0 für Haching!!! Toooooor!!!! Offiziell sind 93 Minuten gespielt. Skarlatidis dürfte mit seinem Tor aber den Aufstieg der Hachinger in Liga 3 perfekt gemacht haben.

Jetzt bleibt zu hoffen, dass das Spiel friedlich zu Ende geht.- Die Polizei-Einsatzkräfte verteilen sich mittlerweile entlang der kompletten Seitenlinien. Schade, dass man sich in Relegationsspielen an diese Bilder fast schon gewöhnt hat...

Update Sonntag, 11. Juni, 14.52 Uhr:

Nach 14 Minuten Unterbrechung geht das Spiel jetzt weiter. Die Polizeikräfte bleiben aber auf dem Feld - stehen praktisch direkt an der Seitenauslinie. Beim Stand von 1:0 für Unterhaching warfen Cottbuser Fans rund 20 Minuten vor Spielende Leuchtraketen, Bierbecher und Eisenstangen auf den Platz.

Innerhalb von Sekunden waren Dutzende Polizisten auf dem Feld und setzten Tränengas ein. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz und Präsident Sebastian Lemke gingen in die eigene Fankurve und versuchten, die Situation zu beruhigen. Doch auch sie wurden mit Gegenständen beworfen.

Update Sonntag, 11. Juni, 14.46 Uhr:

Spiel-Unterbrechung im Sportpark: Chaoten aus dem Cottbus-Block werfen in der 68. Minute erst Becher, dann Böller und Raketen. Die Polizei ist auf dem Feld, versucht die Situation zu klären.

Noch ist unklar, ob und wann das Spiel fortgesetzt wird. Noch geht es um Deeskalation. Sollten die Einsatzkräfte in den Block gehen müssen, wird das Spiel wohl abgebrochen.

Auch im Cottbusser Block scheint es gerappelt zu haben. Verletzt müssen wohl versorgt werden.

Update Sonntag, 11. Juni, 13.56 Uhr:

Halbzeit im Sportpark: Die Spielvereinigung Unterhaching hat es kurz vor der Pause versäumt, die Führung auszubauen. Gleich drei Groß-Chancen gab es in den Schlussminuten der ersten Halbzeit.

Dennoch kann Trainer Sandro Wagner zufrieden sein. Seine Hachinger führen mit 1:0 zur Halbzeit. Zusammen mit dem 2:1-Auswärtserfolg bei Cottbus ergeben sich daraus also beste Chancen auf den Drittliga-Aufstieg. Spannend bleibt es trotzdem.

Update Sonntag, 11. Juni, 13.24 Uhr:

Toooooooooooooooor für Haching! 1:0 durch Fetsch!! Sandro Wagner schmeißt vor Freude sein Kappie in die Luft...

Mit sieben Minuten Verspätung war die Partie im Hachinger Sportpark angepfiffen worden. Nach 18 Minuten steht es jetzt 1:0. Ein Ergebnis, mit dem Haching den Aufstieg perfekt machen würde.

Die größte Chance hatte zuvor Energie Cottbus nach 14 Minuten mit einem Kopfball aus kurzer Distanz. Zur Erinnerung: Für eine Verlängerung braucht Cottbus nun zwei Tore.

Sobald sich etwas Wichtiges tut, werden wir Sie hier auf dem Laufenden halten.

ERSTMELDUNG:

München / Unterhaching: Die SpVgg Unterhaching kann am Sonntag, 11. Juni, den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga perfekt machen. Nach dem 2:1 im Playoff-Hinspiel reicht dem Team von Trainer Sandro Wagner gegen Energie Cottbus dafür schon ein Unentschieden.

Unterhaching gegen Cottbus: BR überträgt das Spiel im Free-TV

Spielbeginn ist um 13 Uhr. Für Ex-Profi Wagner ist es gleichzeitig seine Abschiedsvorstellung von der Spielvereinigung. Der 35-Jährige hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass er den Meister der Regionalliga Bayern am Saisonende verlassen wird. Wohin es Wagner als Trainer zieht, ist noch unklar.

+++ FC Bayern München bestätigt Neuzugang vom BVB +++

Zu sehen ist das Spiel dann nicht nur beim Bezahl-Streaming-Anbieter MagentaTV, sondern auch kostenlos im Free-TV im BR. Die Übertragung ist ab 13 Uhr angesetzt.

Die Spielvereinigung Unterhaching: Unvergessener Meistermacher

Daumen drücken dürften am Sonntag auch viele Bayern-Fans - nicht nur, weil Wagner auch schon für den FCB aufgelaufen ist. Vielmehr leistete die Spielvereinigung Unterhaching am 20. Mai 2000 unvergessliche Nachbarschaftshilfe: Als absoluter Außenseiter schlugen sie am letzten Spieltag den schon sicher geglaubten Meister Leverkusen – und der FC Bayern durfte stattdessen am Ende der Saison die Meisterschale in die Höhe strecken.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.