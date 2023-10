Wahl und gleichzeitig München Marathon am Sonntag ‒ Das sagt das KVR zu möglichen Beeinträchtigungen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Am Sonntag finden München Marathon, Landtagswahl und die Wahl des Bezirktstags statt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die Landtagswahl, die Wahl zum Bezirkstag sowie der München Marathon finden am 8. Oktober statt. Das sagt das KVR zu Beeinträchtigungen am Sonntag...

München ‒ Am 8. Oktober wird in Bayern der Landtag und der Bezirkstag gewählt. In der Landeshauptstadt findet am Sonntag aber auch der München Marathon parallel zur Wahl statt.

Allerdings sind weniger als 1 Prozent aller stimmberechtigten Münchner von den potenziellen Beeinträchtigungen betroffen, teilt das Kreisverwaltungsreferat (KVR) mit. Mehr als 99 Prozent der Wähler können demnach ihren Wahlraum fußläufig erreichen, ohne die Strecke kreuzen zu müssen.

München Marathon, Landtagswahl und Wahl des Bezirkstags am Sonntag ‒ KVR über Beeinträchtigungen

In den wenigen Stimmbezirken, in denen das nicht möglich war, wurden in Abstimmung mit dem Veranstalter des Marathons Querungsmöglichkeiten eingerichtet. Diese sind auf der Anwohnerinformation des Veranstalters eingezeichnet.

Tipp vom KVR: Menschen, die eventuell von Einschränkungen durch den München Marathon betroffen sind, können direkt um 8 Uhr zur Wahl oder nach Event-Ende ab 16 Uhr. Die Wahlräume haben bis 18 Uhr geöffnet.

Auch 2018 sei der München Marathon auf denselben Tag wie die Landtagswahl und Wahl zum Bezirkstag gefallen. Dabei sei es jedoch zu keinen nennenswerten Störungen im Ablauf gekommen.

Die Marathon-Strecke am Sonntag Der München Marathon startet im Olympiastadion. Die Strecke geht dann über die Leopoldstraße, den Königsplatz, die Ludwigsstraße, den Englischen Garten und den Chinesischen Turm. Für den Halbmarathon ist hier das Ende. Für Läufer für die volle Strecke geht es weiter über die Isar und Bogenhausen, nach Haidhausen, vorbei am Gasteig und dem Deutschen Museum, den Viktualienmarkt und Marienplatz und über den Odeonsplatz zurück ins Olympiastadion.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.