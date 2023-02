Toter Münchner aus Walchensee geborgen – Kripo ermittelt zur Todesursache

Von: Kristina Beck

Aus drei Metern Tiefe haben Einsatzkräfte der Polizei eine Leiche geborgen. Das Todesopfer stammt aus München. (Symbolbild) © Hartmut Reeh/dpa

Ein Spaziergänger hat im Walchensee im vier Grad kalten Wasser einen leblosen Körper entdeckt. Es handelt sich um einen Mann aus München

München ‒ Am Walchensee hat sich wohl ein tragischer Unfall ereignet. Wie die Deutsche Presse-Agentur am heutigen Donnerstag berichtet, wurde ein toter 48-Jähriger aus dem See im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geborgen.

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag nach Angaben dpa sagte, war die Todesursache des Münchners vermutlich ein Unfall oder ein „natürlicher Tod“ wie ein Herzinfarkt.

Demnach entdeckte ein Spaziergänger den leblosen Mann am Mittwoch in Kochel am See. Einsatzkräfte bargen den Toten aus etwa drei Metern Tiefe aus dem vier Grad kalten Wasser. Nun ermittelt der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim.

