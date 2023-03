Verheerender Wald-Brand in München ‒ Feuer in „nicht geräumten Gebiet“ beschädigt mehrere 100 Jahre alte Bäume

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr München löscht einen Wald-Brand in der Südlichen Fröttmaninger Heide. © Berufsfeuerwehr München

Feuerwehr-Einsatz in der Südlichen Fröttmaninger Heide in München. Feuer in dem „nicht geräumten Gebiet“ beschädigt mehrere 100 Jahre alte Bäume.

München ‒ In München kam es am Dienstag zu einem verheerenden Wald-Brand, bei dem mehrere 100 Jahre alte Bäume beschädigt wurden. Bei dem Feuer in der Südlichen Fröttmaninger Heide entstand ein Schaden von zirka 100.000 Euro.

Wald-Brand in München beschädigt mehrere 100 Jahre alte Bäume

Ein Radfahrer bemerkte gegen Mittag dichten Rauch über dem Waldgebiet und alarmierte umgehend den Notruf 112. Den Feuerwehr-Angaben nach konnten die Einsatzkräfte einen Flächenbrand von zirka 50 mal 50 Meter in der Fröttmaninger Heide lokalisieren.

Da es sich um ein „nicht geräumten Gebiet“ handelte und eine Gefahr durch Munitionsaltlasten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde vor den Löschmaßnahmen Rücksprache mit den zuständigen Kampfmittelräumdienst gehalten.

Einsatz der Feuerwehr München in der Südlichen Fröttmaninger Heide

Schließlich konnte die Feuerwehr den Wald-Brand löschen, bevor sich das Feuer auf weitere angrenzende Bäume ausbreiten konnte. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, kontrollierten die Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera die gesamte Fläche auf eventuelle Glutnester. Abschließend wässerten sie den gesamten Bereich mit einem Wasserwerfer.

Feuerwehr-Einsatz in der Südlichen Fröttmaninger Heide. © Berufsfeuerwehr München

