Gefahr vor Waldbränden ‒ Weitere Beobachtungsflüge in Oberbayern und München wegen Trockenheit und Hitze

Von: Andreas Schwarzbauer

Wegen der hohen Brandgefahr sind in ganz Oberbayern offene Feuer und das Rauchen im Wald verboten. © Karl-Josef Hildenbrand, dpa

In Oberbayern gilt die zweihöchste Gefahrenstufe für Waldbrände. Beobachtungsflugzeuge suchen auch am Dienstag und Mittwoch Brandherde aus der Luft.

Update: 19. Juni

Gefahr vor Waldbränden - Beobachtungsflüge in Oberbayern und München

München ‒ Wegen der anhaltenden Gefahr vor Waldbränden hat die die Regierung von Oberbayern am Montag und Dienstag weitere Luftbeobachtungsfüge für alle oberbayerischen Landkreise angeordnet.

Aufgrund der zunehmenden Trockenheit und Hitze beträgt der allgemeine Index für die Gefahr vor Waldbränden aktuell 4 von 5.

Besonders gefährdet sind Wälder auf leichten sandigen Standorten mit geringem Bewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder.

Die Beobachtungsflüge finden jeweils am Nachmittag statt.

Beobachtungsflüge gegen Waldbrände in Oberbayern und München

Erstmeldung: 18. Juni

In Oberbayern herrscht weiterhin hohe Waldbrandgefahr. Deshalb finden im ganzen Regierungsbezirk Beobachtungsflüge statt. Die Flieger starten unter anderem von Oberpfaffenhofen (Landkreis Starnberg) und Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) jeweils am Nachmittag. Auch am Sonntag sind die ehrenamtlichen Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern in der Luft und halten nach Brandherden Ausschau

Waldbrände: Wo die Gefahr besonders groß ist

Aufgrund der Trockenheit weist der Waldbrandgefahren-Index für weite Teile Oberbayerns Stufe 4 von 5 aus. Besonders gefährdet sind Wälder auf leichten sandigen Standorten mit geringem Bewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder.

Am Dienstag war ein Waldstück in der Fasanerie in Brand geraten. Aufgrund des unwegsamen Geländes dauerte es knapp eine halbe Stunde, bis sich die Feuerwehr dem genauen Einsatzort nähern konnte, die Einsatzkräfte den Weg zuerst mit Kettensägen freischneiden mussten. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass dort unerlaubt gegrillt wurde.

Diese Regeln gelten derzeit in und um Wälder Die Regierung von Oberbayern bittet wegen der erhöhten Waldbrandgefahr darum, im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern davon: · kein Feuer oder offenes Licht anzuzünden

· keine offenen Feuerstätten zu errichten

· keine Bodendecken abzubrennen und keine Pflanzen oder Pflanzenresteabzusengen

· keine brennenden oder glimmenden Sachen wegzuwerfen und nicht zu rauchen