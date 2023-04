Falsche Flugblätter im Umlauf: Bundestagsabgeordneter schafft Klarheit

Die Flugblätter zum ehemaligen Seniorenheim „Dorothea“ in Waldperlach stammen nicht vom Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger. © Tobias Koch

In Waldperlach kursieren Flugblätter über das ehemalige Seniorenheim. Diese stammen nicht von Wolfgang Stefinger, stellt er klar.

Waldperlach – Kurz vor Ostern tauchten in ganz Waldperlach Flugblätter zur zukünftigen Nutzung des ehemaligen Seniorenheims „Dorothea“ auf. Das Heim an der Beowulfstraße sei geräumt worden, heißt es in dem Schreiben. Die Stadt prüfe derzeit die Unterbringung von „bis zu 100 ‚wohnungsloser Personen/Haushalte‘ (z.B. Flüchtlinge) in diesem Objekt.“ Wer Fragen habe oder sich „für eine alternative Verwendung des Objekts“ einsetzen wolle, solle seine Interessensvertreter kontaktieren.

Darunter finden sich die Kontaktdaten von Thomas Kauer, Vorsitzender des Bezirksausschusses 16 – Ramersdorf-Perlach, und die Daten des Wahlkreisbüros des Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger. Das Flugblatt erweckt den Eindruck – und vermutlich bewusst –, es stamme von Stefinger und Kauer. Dies ist nicht der Fall.

Falsche Behauptungen

Wolfgang Stefinger erklärt dazu: „Meine Kontaktdaten sind kein Geheimnis und ich wünsche mir sogar, dass mich Bürger kontaktieren, wenn Sorgen wegen eines Vorhabens im Wahlkreis bestehen.“ Allerdings habe hier jemand offensichtlich ein politisches Anliegen, die Verhinderung einer Unterkunft für Flüchtlinge, so Wolfgang Stefinger.

„Wenn man etwas erreichen möchte, streitet man dafür mit offenem Visier und nicht mit solchen intriganten Methoden!“ Hinzu kommt, dass einige Behauptungen auf dem Flugblatt nicht zutreffen. Das Heim wurde nicht „geräumt“, sondern die Bauaufsicht hatte vor geraumer Zeit Sanierungsmaßnahmen angemahnt, die sich die Betreiber nicht leisten konnten.

Wünsche der Senioren beachtet

Aus diesem Grund – und nicht, wie in dem Flugblatt insinuiert wird, um Flüchtlinge unterzubringen – wurden die Heimbewohner auf andere Einrichtungen verteilt. Dies geschah zudem stets entsprechend der Wünsche der Senioren.



2020 wurde das Gebäude dann verkauft und der neue Eigentümer hat es wohl tatsächlich der Stadt München zur Nutzung angeboten. Noch ist allerdings überhaupt nichts zur zukünftigen Nutzung des Gebäudes entschieden, sondern die Stadt befindet sich erst in der Prüfungsphase.