Auszeichnung des Kultusministers für KI-Einsatz in Waldperlach

Kultusminister Michael Piazolo hat das Prädikat „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien“ an insgesamt 50 Schulen aus ganz Bayern verliehen, darunter die Waldperlacher Gänselieselschule. © StmUK

Michael Piazolo hat das Prädikat „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien“ an die Waldperlacher Gänselieselschule verliehen.

Waldperlach – Kultusminister Michael Piazolo hat das Prädikat „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien“ an insgesamt 50 Schulen aus ganz Bayern verliehen. Die Auszeichnung geht an Schulen, die im Bereich Technologie und Innovation durch Projekte und Initiativen vorangehen. Mit dabei ist die Waldperlacher Gänselieselschule. Kultusminister Piazolo freut sich über die tollen Projekte: „Wir sind heute schon tagtäglich von Robotik, KI und smarten Technologien umgeben.

Diese Themen werden auch unsere Zukunft bestimmen. Ich bin begeistert über das, was unsere Schulen in diesem Bereich schon heute alles auf die Beine stellen. Das geht von Informatik in der Grundschule bis hin zu Robotik-Kursen, Wettbewerbsteilnahmen und Kooperationen mit Universitäten. Das Profil ist ein Ansporn, auf diesem Weg weiterzugehen. Ich bin mir sicher, so schaffen wir optimale Voraussetzungen für die nächste Generation an klugen Köpfen, die den Wissenschafts- und Technologiestandort Bayern weiter voranbringen.“

50 weitere Schulen ausgezeichnet

Die Profilschulen werden unterstützt durch die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Christof Prechtl, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der vbw, betonte anlässlich der Preisverleihung: „Für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen ist es wichtiger denn je, dass wir bei den Zukunftstechnologien international auf Augenhöhe bleiben. Die ausgewählten 50 Schulen haben sich mit ihrem Engagement im Bereich Informatik und Zukunftstechnologie in besonderer Weise profiliert.

Ihr Profil ist eine Investition in die Bildung und gleichzeitig in die Innovationskraft unseres Wirtschaftsstandortes. Indem die Schulen die Jugendlichen über alle Schulformen hinweg frühzeitig und praxisnah für Informatik und Zukunftstechnologie begeistern, bereiten sie die Schüler als Fachkräfte von morgen optimal auf die Anforderungen am Arbeitsmarkt der Zukunft vor.“

Grund zum Feiern für die Schule

Die ausgezeichneten Schulen erhalten das Prädikat „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien“ für insgesamt drei Jahre. In diesem Zeitraum werden sie von einem Fachbeirat aus Wissenschaft und Wirtschaft begleitet, unter anderem mit fachlichen Impulsen. Zudem erhalten die Lehrkräfte der Profilschulen ein maßgeschneidertes Fortbildungs- und Vernetzungsangebot durch die ALP Dillingen sowie Lehrerwochenstunden zur Weiterentwicklung ihres Angebots.



Kultusminister Piazolo bedankt sich bei den beteiligten Lehrkräften: „Ich weiß, mit wie viel Herzblut und Zusatzengagement Sie Ihre Profilschulen weiterentwickeln. Herzlichen Dank dafür! Ich bin überzeugt, der Einsatz lohnt sich, denn Sie zeigen Ihren Schülern heute bereits die Arbeits- und Lebenswelt von morgen.“ An der Waldperlacher Gänselieselschule herrschte Freude über die Auszeichnung: „Das ist ein schöner Lohn für die viele Arbeit im Laufe der letzten Jahre in den Klassen. Natürlich stehen wir niemals still in unserer Entwicklung und wir machen fleißig weiter“, heißt es seitens der Schule.