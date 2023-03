Bangen um Wanda-Konzert in München ‒ So steht es um den Auftritt der Band im Zenith

Von: Jonas Hönle

So steht es um das Wanda-Konzert im Zenith in München. (Symbolbild) © Alexander Prautzsch/dpa

Wanda sagte ein Konzert in Ravensburg wegen eines Bandscheibenvorfall des Sängers Marco Michael Fitzthum ab. So steht es um den Auftritt der Band im Zenith in München...

München ‒ Die Band Wanda aus Wien gehört zu den größten Musik-Exports aus Österreich seit Falco. Mit einer Mischung aus Pop, Indierock, Schlager, Rock ‚n‘ Roll und Gassenhauern ziehen sie unzählige Fans in ihren Bann.

Am Dienstag, den 14. März, soll die Band im Rahmen ihrer Live-Tour auch im Zenith in München auftreten - das Konzert ist bereits ausverkauft.

Wanda in München - Fans bangen um das Konzert im Zenith

Doch Fans bangen nun um den Auftritt, nachdem die Band um Sänger Michael Marco Fitzthum einen Auftritt am Montag in Ravensburg wegen eines Bandscheibenvorfalls absagte.

„So müssen wir also schweren Herzens die Show morgen in Ravensburg absagen. Jetzt, wo das Morphium nachlässt, überkommt mich ein tiefes Bedauern,“ heißt es auf der Facebook-Seite der Band am Sonntag.

So steht es um das Wanda-Konzert im Zenith in München

Steht nun auch das Wanda-Konzert in München auf der Kippe? Auf Hallo-Nachfrage bei Veranstalter heißt es, dass zu diesem Zeitpunkt (Montag, 10 Uhr) noch keine Absage für den Auftritt im Zenith bekannt ist.

Auch der Website des Ticket-Anbieters Eventim ist das Konzert, anderes als in Ravensburg, noch nicht als abgesagt gekennzeichnet. Auf der Facebook-Seite von Wanda stehen bislang ebenfalls nur Informationen zur Absage des Konzerts in Ravensburg.

Fans können demnach weiter positiv auf dem morgigen Dienstag blicken.

