Ein frohes Fest am heiligen Abend – Was wichtige Glaubensvertreter den Münchnern zu Weihnachten wünschen

Hallo München und die Glaubensvertreter wünschen allen Lesern eine frohe Weihnachten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Weihnachten verbringen viele Menschen im besinnlichen Kreise ihrer Familie. In Hallo richten wichtige Glaubensvertreter ihre Weihnachtswünsche an die Münchner...

„Wir sind nicht allein“

Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising © EOM

„Zuversicht! Das wünsche ich den Münchnerinnen und Münchnern zu Weihnachten. Wenn wir an Heiligabend auf die Krippe schauen, dann blicken wir auf ein Kind. Gott ist mitten in das Leid der Welt hinein Mensch geworden. Er ist der Bruder aller Menschen, er geht mit uns durchs Leben. Wir sind nicht allein! Wir gehören zusammen! In einer Zeit der Kriege sagt uns dieses Kind: Habt keine Angst, ich bin an Eurer Seite. Der Krieg und die Gewalt haben nicht das letzte Wort. Als Christen wissen wir um die Bedeutung dieser Zuversicht, die Weihnachten ausstrahlt – es wäre ein besonderes Geschenk an alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, wenn wir ihnen gerade jetzt davon erzählten.“

Innige Momente

Pasinger Moschee in München. © privat

„Liebe Hallo München-Leser und -Leserinnen, die muslimische Gemeinde der Pasinger Moschee und der gesamte Vorstand wünschen unseren christlichen Freunden und Nachbarn und allen Christen weltweit besinnliche Weihnachtstage, innige Momente im Kreise ihrer Familien, Lieben und Gemeinden und einen guten Start ins Jahr 2024.“

Rückbesinnung

Manfred Wiesberger, Buddhistische Gesellschaft München © privat

„In schwierigen Zeiten hilft eine Rückbesinnung auf den Kern aller Religionen, uns vor Selbstsucht und Leiden zu retten. Nimmt man die Botschaft ernst, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, und befolgt das Gebot, ‚den Nächsten wie dich selbst zu lieben‘, ist es unmöglich, selbstsüchtig zu sein. Dies gilt gleichermaßen, wenn wir der Buddha-Lehre folgen und liebende Güte, Großzügigkeit, Achtsamkeit und Weisheit entwickeln. So kann es durch unser aller Bemühen, inmitten all der Wirren dieser Welt, doch ein frohes Fest werden. Das wünscht die Buddhistische Gesellschaft München den Münchnern von ganzem Herzen.“

„Türen auf! Herzen auf!“

Thomas Prieto Peral, evangelischer Regionalbischof für München und Oberbayern © ctopp

„Liebe Hallo München-Leserinnen und Leser! Ende November stand ich in der Münchner Innenstadt in einem kleinen Geschäft. Plötzlich hörte ich die zwei Verkäuferinnen laut jubeln. Strahlend beobachteten sie, wie draußen die Adventsdekoration installiert wurde. Die Vorfreude steckt an. Zum Ersten Advent sangen wir wieder Lied Nummer 1 im Gesangbuch: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit“. Die Freude dazu spüren wir heute wie damals. Türen auf! Herzen auf! Da kommt jemand, der es gut meint mit uns: Jesus Christus. Wir feiern ihn mit Licht und Geschenken. Er ist der Heiland, der uns aus den Schrecken der Gewalt befreit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie spüren, wie Frieden im Herzen wird.“

Licht in einer dunklen Zeit

Gemeinderabbiner Shmuel Aharon Brodman, Israelitische Kultusgemeinde München & Oberbayern © Andreas Gregor

„Wenn Sie dies lesen, dann steht Weihnachten vor der Tür, das jüdische Lichterfest Chanukka liegt aber bereits hinter uns. Acht Tage lang wurden gemäß der Tradition die Kerzen des Chanukka-Leuchters gezündet. Und auch wenn die Ursprünge denkbar verschieden sind, ähneln sich unsere beiden Feste in ihrer Botschaft von Licht in einer dunklen Zeit: ein Licht, das wir alle gut gebrauchen können. Frohe Festtage!“

Näher zusammenrücken

Bischof Hiob, Russisch-Orthodoxes Kloster des Heiligen Hiob in München-Obermenzing © privat

„Wir, die Bruderschaft des Heiligen Hiob von Pocaev, wünschen allen Münchnern eine friedliche, gesegnete Weihnachtszeit. Gegen die uns umgebene menschliche Kälte möge das Fest der Heiligen Familie uns alle etwas näher zusammenrücken lassen und unsere Seelen am Feuer der Herzlichkeit und Nächstenliebe wärmen.“

Anmerkung: Die Ukrainisch-Orthodoxe Gemeinde der Hl. Maria-Schutz München hat bis zum Redaktionsschluss keinen Beitrag geliefert.

