Waschmaschine-Brand in München verursacht hohen Sachschaden ‒ Rauch macht Wohnung unbewohnbar

Von: Jonas Hönle

Ein Waschmaschinen-Brand in München machte eine Wohnung unbewohnbar und verursachte einen hohen Sachschaden. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Die Feuerwehr München rückte wegen einer brennenden Waschmaschine zur Schwanthalerstraße aus. Dichter schwarzer Rauch strömte aus einer Wohnung.

München / Ludwigsvorstadt ‒ Der Brand einer Waschmaschine in München hat einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst und einen Sachschaden von etwa 150.000 Euro verursacht. Der Rauch machte die Wohnung unbewohnbar.

Waschmaschine-Brand in München: Hoher Sachschaden - Wohnung unbewohnbar

Am Sonntagabend gingen mehrere Anrufe beim Notruf 112 ein, die Rauch aus einer Erdgeschoss-Wohnung an der Schwanthalerstraße meldeten. Da laut Feuerwehr auch Personen in dem Appartement des Wohn- und Geschäftshauses vermutet wurden, rückte auch der Rettungsdienst aus.

Die Feuerwehr vor Ort öffnete die Türe mit Gewalt. In der Wohnung stand dichter schwarzer Rauch nahezu bis zum Boden und erschwerte den Einsatzkräften die Suche nach dem Brandherd.

Im Bad stießen die Kräfte dann auf eine brennende Waschmaschine und löschten das Feuer.

Glücklicherweise hielt sich zu diesem Zeitpunkt doch keine Person in der Wohnung auf. Die Bewohnerin kam noch während der Löscharbeiten nach Hause.

Feuerwehr-Einsatz wegen Rauch aus Wohnung an Schwanthalerstraße

Aufgrund der massiven Verrußung in der gesamten Wohnung ist diese derzeit unbewohnbar. Die Bewohnerin kommt laut Feuerwehr erstmal bei Bekannten unter.

Als Brandursache kann die Polizei derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt nicht ausschließen. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat für Branddelikte geführt.

