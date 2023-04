Tropfendes Wasser verursacht Millionen-Schaden in Münchner Firma ‒ Feuerwehr ist sechs Stunden im Einsatz

Von: Jonas Hönle

Feuerwehr-Einsatz wegen Wasserschaden in Millionen-Höhe bei einer Firma in München. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wasserschaden in Millionen-Höhe: Die Feuerwehr rückte am Sonntag zum Gebäude einer Firma für Sicherheitstechnologie in München aus, um weiteren Schaden zu verhindern.

München /Bogenhausen ‒ Bei einem Wasserschaden in der Firma Giesecke + Devrient in München ist ein Schaden in Millionen-Höhe entstanden. Der Feuerwehr-Einsatz, bei dem 70 Einsatzkräfte vor Ort waren, erstreckte sich über einen Zeitraum von sechs Stunden.

Feuerwehr-Einsatz in München - Wasser verursacht Millionen-Schaden in Firma

Bei einem Rundgang im Gebäude an der Riedenburger Straße stellen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Nacht auf Sonntag fest, dass unkontrolliert Wasser aus der Decke tropft, teilt die Feuerwehr München mit.

Da den Mitarbeitern klar war, dass sich hochsensible Maschinen für Sicherheitstechnologie im Haus befinden, alarmierten sie umgehend den Notruf 112. Anschließend deckten sie Spezialmaschinen mit Planen ab, um weiteren Schaden zu minimieren.

Die Feuerwehr erkundete das Gebäude und das eingetretene Ausmaß des Wasserschadens.

Im vierten Obergeschoss fanden die Einsatzkräfte die Schadensstelle und konnten nach einiger Zeit den Wasseraustritt aus einer Leitung mit fünf Bar stoppen. Das ausgetretene Wasser hatte sich bis dahin aber bereits vom vierten Obergeschoss bis in den Keller ausgebreitet.

Einsatz über sechs Stunden wegen Wasserschaden in Gebäude an der Riedenburger Straße

Die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr setzten etwa 10 Wassersauger ein, um das Wasser auf mehreren 10.000 Quadratmetern aufzunehmen.

Eine genaue Höhe des Schadens kann die Feuerwehr nicht beziffern, sie rechnet aber mit einer Summe deutlich im siebenstelligen Bereich.

Giesecke + Devrient Das Münchner Traditionsunternehmen mit seinen 12 600 Beschäftigten ist einer der weltführenden Hersteller von Banknoten und Technik sowohl für das Bargeldmanagement als auch elektronische Bezahlmethoden. Zur Kundschaft zählen nach Firmenangaben 150 Zentralbanken.

