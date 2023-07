244 Einsätze für die Wasserwacht München am Wochenende ‒ Retter bewahren Frau und Kleinkind vor dem Ertrinken

Heiße Temperaturen

+ © Wasserwacht/Kevin Harung Die Wasserwacht rückte am heißen Wochenende zu zahlreichen Einsätzen an den Seen in und um München aus. (Symbolbild) © Wasserwacht/Kevin Harung

Die Wasserwacht konnte am Wochenende eine Frau und ein Kleinkind vor dem Ertrinken retten. An den Seen in und um München kam es 244 Erste-Hilfe-Einsätzen.

München ‒ Wegen den heißen Temperaturen am Wochenende zog es zahlreiche Badegäste an die Seen in und um München. Die Wasserwacht musste daher zu viele Einsätze ausrücken - dabei konnten die Retter auch eine Frau am Lerchenauer See und ein Kind am Riemer See vor dem Ertrinken bewahren.

Wasserwacht-Einsätze an den Seen in und um München - Retter bewahren Frau am Lerchenauer See vor dem Ertrinken

Am Freitag ging eine Schwimmerin am Lerchenauer See unter. Eine Rettungsschwimmerin der Wasserwacht konnte die bereits bewusstlose Frau zusammen mit Passanten ans Ufer retten.

Aufgrund des schnellen Eingreifens kam es zu keinem Herz-Kreislaufstillstand. Die 45-jährige wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

Laut Mitteilung der Wasserwacht berichteten Bekannten der in Wassernot geratenen Frau, dass diese Nichtschwimmerin war.

Die Stadt München ersetzt alte Notrufsäulen an den städtischen Badeseen. Mit ihnen können Badegäste rund um die Uhr die Wasserwacht und DLRG erreichen.

Kleinkind treibt im Riemer See mit Kopf unter Wasser - Wasserwacht und Mutter retten es ans Ufer

Am Sonntag bemerkten die Einsatzkräfte ein Kleinkind, das bäuchlings mit dem Kopf unter Wasser in die Mitte des Riemer Sees trieb.

Zeitgleich mit den Rettern reagierte auch die Mutter und lief ins Wasser. Schnell konnte das knapp zwei Jahre alte Kind an Land gerettet und versorgt werden.

Die Zeit unter Wasser war laut Wasserwacht so gering, dass nach der Rettung keine akute Lebensgefahr bestand und das Kind umgehend anfing zu schreien.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte versorgten das Kleinkind und seine Mutter an der Wasserwachtstation bis zum Eintreffen des Kindernotarztes, der sie wenig später zur weiteren Beobachtung in eine Kinderklinik transportierte.

Bei der Suche nach vermissten Personen im Wasser können DLRG und Wasserwacht an den Badeseen in und um München nun einen modernen Unterwasserscanner einsetzten.

Appell der Wasserwacht: Kinder nie unbeaufsichtigt lassen Aufgrund solcher Ereignisse warnt die Wasserwacht, Kinder im und am Wasser keine Sekunde unbeaufsichtigt zu lassen. Vor allem bei Kleinkindern genügt die Aufsicht vom Land aus nicht, sodass immer mindestens eine Person direkt am Kind bleiben muss, um folgenschwere Badeunfälle zu vermeiden.

Weitere Einsätze der Wasserwacht an den Seen in und um München

Neben den beiden Lebensrettungen leisteten die neun Ortsgruppen der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes insgesamt 244-mal Erste-Hilfe. So versorgten sie beispielsweise Schnittwunden, Kreislaufbeschwerden und Insektenstiche.

Die Schnelleinsatzgruppen wurden fünfmal durch die integrierte Leitstelle München alarmiert. Insgesamt kam es an diesem Wochenende zu 85 Bootseinsätzen und 17 Taucheinsätzen.

