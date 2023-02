80 Jahre „Weiße Rose“ ‒ Bundespräsident Steinmeier hält Gedächtnisvorlesung an der LMU in München

Von: Kristina Beck

Teilen

Vor dem Eingang zum Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) am Geschwister-Scholl-Platz sind die Flugblätter der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ als Denkmal in den Boden eingelassen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Bundespräsident würdigt an der LMU mit einer Gedenkvorlesung die Gruppe „Weiße Rose“, die vor 80 Jahren in München zum Widerstand gegen die NS-Diktatur aufrief.

München / Maxvorstadt ‒ „Kommilitoninnen! Kommilitonen! Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. Dreihundertdreißigtausend deutsche Männer hat die geniale ­Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und ­verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir! Es gärt im deutschen Volk: Wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigen Macht­instinken einer Parteiclique den Rest der deutschen Jugend opfern? Nimmermehr.“

Gedächtnisvorlesung an der LMU: Vor 80 Jahren wurden die Gründer der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ in München hingerichtet

Das sind die Anfangszeilen des sechsten Flugblatts der Gruppe „Weiße Rose“ um die Geschwister Sophie und Hans Scholl, die ab Sommer 1942 in München gegen Hitlers NS-Diktatur und zur Beendigung des Krieges aufruft.

Ein Hörsaal-Diener erwischt die Geschwister Scholl, als sie die Flugblätter im Lichthof der Universität verteilen, hält sie fest und übergibt sie der Gestapo.

Vor dem Eingang zum Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) am Geschwister-Scholl-Platz sind die Flugblätter der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ als Denkmal in den Boden eingelassen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Vier Tage später, am 22. Februar 1943, werden sie vom sogenannten „Blutrichter“ Roland Freisler am Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Noch am selben Tag werden sie mit ihrem Freund Christoph Probst vom Henker Johann Reichhart durch das Fallbeil hingerichtet.

Zur Erinnerung an den Widerstand der Gruppierung „Weiße Rose“ gegen das nationalsozialistische Regime hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am heutigen Montag in München an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) eine Gedächtnisvorlesung.

LMU-Tradition in München: Gemeinsam an den Widerstand gegen das NS-Regime erinnern

Damit knüpft Steinmeier an die Tradition einiger seiner Vorgänger an. 2013 hielt Joachim Gauck die Vorlesung, 2003 Johannes Rau und 1993 Richard von Weizsäcker. Vor der Rede an der Universität will Steinmeier nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in München den Sanitätsdienst der Bundeswehr besuchen.

+++ Am Holocaust-Gedenktag gedenkt München der Opfern des Nationalsozialismus, Homosexualität als Verfolgungsgrund und setzte ein Erinnerungszeichen für August Gänswein +++

Die jährliche Gedenkstunde für die „Weiße Rose“ erinnert an das Vermächtnis aller Widerstandskämpferinnen und Widerstandkämpfer gegen das nationalsozialistische Terrorregime.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.