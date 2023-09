Weißwurst-Dieb greift Polizei am Hauptbahnhof München an ‒ und schlägt Kopf gegen Zellen-Tür

Von: Jonas Hönle

Teilen

Ein Mann unter Drogen schlug am Hauptbahnhof München auf die Tram ein - nur mit einer Unterhose bekleidet. (Symbolbild) © Bundespolizei

Ein Weißwurst-Dieb am Hauptbahnhof München versuchte an eine Waffe und Schlagstock der Polizei zu gelangen und verletzte sich an seiner Zellen-Tür.

München / Isarvorstadt ‒ Nachdem ein Obdachloser am Hauptbahnhof München in der DB-Kantine in mehrere Weißwürste biss, ohne sie zu bezahlen, rückte die Polizei aus. Der Mann griff die Beamten an und verletzte sich anschließen selbst an der Tür in der Zelle.

Weißwurst-Dieb am Hauptbahnhof München attackiert Polizei

Eine Mitarbeiterin der Kantine alarmierte die Bundespolizei am Mittwoch, gegen 07.30 Uhr, und meldete den Weißwurst-Diebstahl. Zudem habe der 66-Jährige sie auch beleidigt und bedroht, als sie ihn zur Zahlung aufforderte.

Die Beamten konnten den Mann stellen, wobei er sie ebenfalls bedrohte und beleidigte. Unter Widerstand brachten sie den Verdächtigen zur Wache.

Dort attackierte der Obdachlose die Polizisten und versuchte an die Waffe und den Schlagstock eines Beamten zu gelangen. Die Einsatzkräfte konnten dies jedoch verhindern und brachten ihn zu Boden.

Obdachloser versucht an Waffe und Schlagstock zu gelangen - und schlägt Kopf gegen Zellen-Tür

In der Zelle schlug der 66-Jährige dann seinen Kopf gegen die Zellen-Tür, berichtet die Bundespolizei. Eine anschließende Versorgung durch den Rettungsdienst verweigerte er. Ein Notarzt entschied, dass der Mann in ein Krankenhaus muss, wo die Platzwunde versorgt wurde.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme sowie eine Haftrichtervorführung für Donnerstag, den 28. September an.

Gegen den Mann wird wegen Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung, versuchte Körperverletzung, Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.

Ein Dieb attackierte Laden-Mitarbeiter nach einem Diebstahl im Hauptbahnhof München mit einer Kopfnuss und bedrohte sie mit einer Bierflasche.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.