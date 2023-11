Deutlich weniger Flamingos im Tierpark Hellbrunn in München ‒ Was Farbe und eine Gen-Analyse damit zu tun haben

Weniger Flamingos im Tierpark Hellabrunn München. Zurück nach einer Gen-Analyse bleiben nur die Rosaflamingos. © Tierpark Hellabrunn/ Lukas Barth-Tuttas

Es gibt Rote Flamingos, Rosaflamingos und eine Mischform, die schwer von den anderen Tieren zu unterscheiden ist. Das hatte Auswirkungen auf den Nachwuchs.

München ‒ Im Tierpark Hellabrunn gibt es seit vergangener Woche weniger Flamingos. Grund ist eine Gen-Analyse, bei der ermittelt werden konnte, um welche Art es sich bei dem jeweiligen Tier handelt: Rote Flamingos, Rosaflamingos oder eine Mischform?

„Während die roten Flamingos eben noch leicht von den rosa Tieren unterscheidbar sind, war bisher die Schwierigkeit, wirklich alle Hybride zu identifizieren“, erklärte Lena Bockreiß, Kuratorin in Hellabrunn. Nach der Untersuchung blieben nur die Rosaflamingos zurück.

Nur noch Rosaflamingos im Tierpark Hellbrunn München - Unterscheidung zu roten Flamingos und Hybriden dank Gen-Analyse

Bisher lebten in dem Münchner Zoo 94 Flamingos neben den rosafarbenen und roten gab es auch ihren Nachwuchs, die sogenannten Hybride.

Das führte dazu, dass es seit 2019 keinen Flamingo-Nachwuchs mehr in Hellabrunn gab, da man weitere Flamingo-Mischformen vermeiden wollte.

Dank der Gen-Analyse sei festgestellt worden, zu welcher Flamingoart jedes einzelne Tier gehöre, heißt es vom Tierpark Hellabrunn.

Gemeinsam mit der Justus-Liebig-Universität in Gießen konnten durch genetische Differenzierung die Arten der Tiere bestimmt werden.

Das Ergebnis in Hellabrunn: 55 rosafarbene und 2 rote Flamingos sowie 37 Hybride. „Somit konnten wir entscheiden, welche Tiere wir in andere Zoos abgeben und welche wir behalten, um zukünftig im Tierpark gemäß des Zuchtbuches eine reine Rosaflamingo-Gruppe zu halten und wieder Nachzuchten zu ermöglichen“, sagte Bockreiß.

Neue Flamingo-Anlage im Tierpark Hellabrunn in München bietet bessere Haltungsbedingungen für die Vögel

Hoffen auf weiteren Flamingo-Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn

Die weltweit erstmalige wissenschaftliche genetische Differenzierung von Rosaflamingos, Roten Flamingos und deren Hybriden sei ein wichtiger Beitrag für die Forschungsleistung in zoologischen Einrichtungen und werde im kommenden Jahr auch im Detail publiziert.

Tierparkdirektor Rasem Baban ist schon gespannt auf den nächsten Sommer: „Es freut mich, dass wir nun unsere Flamingogruppe durch Nachzuchten wieder vergrößern können und ich drücke alle Daumen, dass wir im Frühling zahlreiche Brutpaare beim Ausbrüten der Eier und der Aufzucht der Jungtiere beobachten können“.

Die rot und rotrosa gefiederten Flamingos zogen Ende letzter Woche um - in die Zoos Sosto in Ungarn und Laczna in Polen sowie nach Köln.

