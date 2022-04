Wechsel im Griechischen Haus ‒ Pfarrer Rösch tritt im Westend in große Fußstapfen

Von: Daniela Borsutzky

Das Griechische Haus an der Bergmannstraße 46. © Daniele Borsutzky

Pfarrer Gottfried Rösch übernimmt die Nachfolge von Costas Gianacacos im Evangelischen Migrationszentrum an der Bergmannstraße. Was er für Pläne hat...

Es sind große Fußstapfen, in die Pfarrer Gottfried Rösch tritt. Der 56-Jährige hat jetzt die Leitung des Evangelischen Migrationszentrums angetreten, nachdem Costas Gianacacos im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging. Gianacacos, auch „Münchens griechischer Bürgermeister“ genannt, hat die Einrichtung an der Bergmannstraße 46 drei Jahrzehnte lang geprägt.

Pfarrer und „Geschichtensammler“ Gottfried Rösch tritt die Leitung im Griechischen Haus an der Bergmannstraße 46 an

Das Griechische Haus, wie das Evangelische Migrationszentrum früher einmal hieß, war zunächst ein Treffpunkt für die große griechische Gemeinde in München. Heute ist es ein stadtteilbezogenes Bildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum für über 50 Nationalitäten.



„Für die Menschen zugänglich sein und natürlich das Haus verwalten“ – das sind Röschs neue Aufgaben im Westend. Beruflich wie privat sieht er sich als „Geschichtensammler“, sitzt am liebsten im Café und schmökert in einem Buch oder unterhält sich mit Menschen. „Ich bin ziemlich neugierig, auf die Geschichten“, sagt Rösch. Gerne würde er ein „Erzählcafé“ aufbauen. „Wobei man es vielleicht eher ‚Zuhörcafé‘ nennen müsste. Viele Menschen würden gerne erzählen, nur hört ihnen niemand zu.“



Pfarrer Gottfried Rösch © Daniela Borsutzky

Der Theologe leitete zuletzt das Referat „Mission Interkulturell“ bei Mission EineWelt in Neuendettelsau im Landkreis Ansbach. Pfarrer geworden ist er, „simpel gesagt, weil mein Vater auch einer war und ich überzeugend fand, was er gemacht hat.“ Röschs Eltern waren als Missionarsehepaar in Tansania aktiv, seine frühe Kindheit hat der Neu-Schwabinger dort verbracht. Lange hat er außerdem in Franken gelebt, zum Studieren ging es dann nach Schottland.

Auch als Dorfpfarrer im Nürnberger Land hat Rösch gearbeitet sowie zehn Jahre in Deggendorf. Immer stand seine Arbeit dabei im interkulturellen Kontext. Die interkulturelle Öffnung der Kirche zu begleiten ist auch jetzt einer seiner Arbeitsaufträge des Dekanats. Offiziell wird Rösch am Freitag, 29. April, um 14 Uhr in der Auferstehungskirche, Gollierstraße 55, in einem Gottesdienst in sein Amt eingeführt.

