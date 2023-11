Vorbereitungen für den Bau der Tram-Westtangente in München beginnen

Großbaustelle in München ‒ Vorbereitungen für Bau der Tram-Westtangente trotz neuen Plänen für Laimer Bahnhof

Die Genehmigung für den ersten Bauabschnitt der Tram-Westtangente liegt vor. In der Wotanstraße beginnen jetzt die Vorbereitungen. © Ursula Löschau

In München beginnen die Vorbereitungen für den Bau der Tram-Westtangente. Zunächst müssen Leitungen verlegt und 185 Bäume gefällt werden.

Update: 02. November

Bauvorbereitungen für Tram-Westtangente finden trotzdem statt

Die jüngste Hiobsbotschaft der Bahn, dass sich der Umbau des Laimer Bahnhofs mitsamt der Umweltverbundröhre für den öffentlichen Nahverkehr um zwei Jahre bis 2028 verzögern wird, wirkt sich auf die aktuell eingeleiteten Bauvorbereitungen für die Tram-Westtangente laut Franziska Hartmann, Sprecherin des Mobilitätsreferats, nicht aus.

In Absprache mit der MVG teilt sie auf Hallo-Anfrage mit: „Auf die bereits begonnenen bauvorbereitenden Maßnahmen hat die von der DB kommunizierte Verschiebung keinen Einfluss, da diese ohnehin in jedem Fall erforderlich sind. Eine zeitliche Unsicherheit bei der Umweltverbundröhre wurde bei der Bauablaufplanung berücksichtigt, weswegen der Abschnitt südlich der Fürstenrieder Straße prioritär bearbeitet wird.“

Die Inbetriebnahme des Abschnittes der Tram-Westtangente zwischen der Fürstenrieder Straße und dem Romanplatz hänge allerdings sehr wohl mit der Umweltverbundröhre zusammen.

Die SWM/MVG seien „mit der DB im fachlichen Austausch, um die Verzögerung so gering wie möglich zu halten“, erklärt Hartmann. Konkret: Durch eine vorgezogene Übergabe des nördlichen Teils der Umweltverbundröhre soll der Innenausbau dort früher beginnen können als im südlichen Teil. Dies minimiere die Zeitspanne zwischen der Übergabe des gesamten Bauwerkes und der Inbetriebnahme.

Was den Ausfall der Aufzüge angeht, gilt laut einer Bahnsprecherin nach wie vor: Von Mitte Dezember dieses Jahres bis voraussichtlich zum Frühjahr 2025 werden die Bahnsteige 1, 2 und 3 im Bahnhof Laim nicht barrierefrei erreichbar sein.

Vorbereitungen für Bau der Tram-Westtangente in München beginnen

Erstmeldung: 01. November

München ‒ Am Verkehrsdrehkreuz Romanplatz und in der Wotanstraße starten die Vorbereitungen zum Bau der Tram-Westtangente: Bis voraussichtlich Ende März 2024 werden die Spuren im Abschnitt zwischen der Hirschgartenallee und der Gaßnerstraße verschwenkt und in beide Richtungen auf jeweils einen Fahrstreifen reduziert. Auch Geh- und Radwege müssen verlegt werden. Im November werden zudem die ersten elf Bäume gefällt.



Vorbereitungen für den Bau der Tram-Westtangente in München beginnen

Franziska Hartmann, Sprecherin des Mobilitätsreferats (MOR), erklärt: „Vor dem eigentlichen Gleisbau müssen unterirdische Leitungen, sogenannte Sparten, umgebettet werden.“ In der aktuell eingerichteten Baustelle in der Wotanstraße betrifft das laut MOR eine Gas- und Wasserleitung. „Dazu ist es notwendig, den Geh- und Radweg auf die Fahrbahn zu verlegen und diese in Richtung Osten zu verschieben“, sagt Hartmann.

Die Maßnahmen werden voraussichtlich bis Ende März 2024 dauern. Die Spartenarbeiten im weiteren Verlauf der Wotanstraße bis zur Laimer Unterführung sollen dann im vierten Quartal 2024 fortgesetzt werden.

In der Fürstenrieder Straße gehen die wesentlichen Arbeiten im Vorfeld des eigentlichen Gleisbaus nächstes Jahr los. Hartmann: „Beginnend im Bereich zwischen Ammerseestraße und Laimer Kreisel werden 2024 weitere Spartenarbeiten ausgeführt.“ Vor allem werde eine Hauptwasserleitung umverlegt.

Vorbereitungen für Tram-Westtangente in der Fürstenrieder Straße beginnen im Januar

Zuvor müsse jedoch „der Mittelteiler in der Fahrbahn ausgebaut werden, um Platz für Fahrspurverschiebungen zu haben“. Nach Hartmanns Angaben wird damit voraussichtlich im Januar begonnen. „Ein genaues Datum liegt uns noch nicht vor“, erklärt die MOR-Sprecherin. Südlich der Ammerseestraße sollen die Vorbereitungsmaßnahmen im vierten Quartal 2024 weitergehen.

Im Januar beginnen die Vorbereitungen auch in der Fürstenrieder Straße. © Ursula Löschau

Dazu gehören auf dem gesamten Streckenverlauf auch zahlreiche Baumfällungen: etwa 185 in den Abschnitten Nymphenburg und Laim. „Für 130 Bäume, die in diesem Bereich für den Bau der Tramtrasse gefällt werden müssen, haben wir mit dem Planfeststellungsbescheid Anfang September die Fällgenehmigung erhalten“, teilt MVG-Sprecher Maximilian Kaltner mit.

Die ersten elf Fällungen stehen voraussichtlich Mitte November überwiegend im Mittelteiler am Romanplatz an. „Davor beginnen bereits Baumschutzarbeiten für die Bäume, die am Romanplatz erhalten bleiben können“, sagt Kaltner.

Insgesamt 185 Bäume müssen zur Vorbereitung für die Tram-Westtangente gefällt werden

Im weiteren Streckenverlauf von der Landsberger bis zur Ammerseestraße rücken die Baumfäller nach jetzigem Stand Anfang Dezember an. Der Abschnitt Wotanstraße bis zur Umweltverbundröhre kommt voraussichtlich im Herbst 2024 an die Reihe. Für diese Bereiche müssen die Fällgenehmigungen für 32 Bäume noch beantragt werden.



23 weitere Bäume stehen Maßnahmen zur Oberflächengestaltung im Zusammenhang mit dem Trambahnbau im Weg. Die Fällungen seien bereits beantragt. „Der genaue zeitliche Ablauf ist maßgeblich abhängig vom Eingang der entsprechenden Genehmigungen“, erklärt Maximilian Kaltner.



Auf Initiative der Grünen hatte der Laimer Bezirksausschuss jüngst beantragt, möglichst viele Bäume, die im Zuge der Maßnahme abgesägt werden sollen, zu verpflanzen. Laut dem MVG-Sprecher ist das allerdings nicht möglich.

„Nach Abgleich mit den entsprechenden Vorgaben sind die Bäume aus mehreren Gründen, unter anderem der Vitalität sowie der beengten Platzverhältnisse nicht für eine Verpflanzung geeignet. Zudem ist die Aussicht auf geeignete Standorte für Ersatzpflanzungen sehr gering“, erklärt Kaltner auf Hallo-Nachfrage und ergänzt: „Laut Planfeststellungsbeschluss gilt im Übrigen die Auflage, auch nicht unter Schutz stehende Bäume.

