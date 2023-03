WG-Zimmer unbezahlbar: Münchner Studenten legen am meisten für Miete in Deutschland hin ‒ mit Abstand

Von: Kristina Beck

Wohnsituation von Studenten in Deutschland: Die WG-Zimmer-Miete übersteigt oftmals den Wohnkostenzuschuss. Vor allem in München müssen sie tief in die Tasche greifen. (Symbolbild) © Eman Helal/dpa

Trauriger Spitzenplatz: Studenten zahlen in München im deutschen Vergleich am meisten für ein WG-Zimmer. So hoch ist die Miete in der Landeshauptstadt

München ‒ Ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zu finden, kann in München schon mal zu einer Herkulesaufgabe ausarten. Eine bezahlbare Bleibe zu finden, scheint nicht selten unmöglich. Dies bestätigt auch eine neue Studie, gemäß der ein durchschnittliches Zimmer in München inzwischen 720 Euro kostet.

Trauriger Spitzenplatz: Münchner Studenten müssen am meisten für WG-Zimmer hinlegen

Die Isar-Metropole liege damit weiterhin mit deutlichem Abstand an der Spitze der teuersten Studienorte in Deutschland, vor Berlin (640 Euro), Frankfurt am Main (580 Euro), Hamburg (570 Euro) und Köln (560 Euro), teilt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch mit.

Das sind 262 Euro mehr als der deutsche Durchschnitt, der bei 458 Euro liegt. In einem halben Jahr hat dieser Wert sogar um 23 Euro zugelegt.

WG-Miete zu teuer: Wohngeld reicht oftmals nicht für Miete aus

Die Lage sei insbesondere für diejenigen drastisch, die nur ein geringes Einkommen haben. Der Untersuchung nach reicht die Wohnkostenpauschale von 360 Euro in 68 Städten nicht für ein durchschnittliches Zimmer.

„Vor diesem Hintergrund bedarf es dringend zusätzlicher finanzieller Unterstützung für Studierende, die außerhalb des Elternhauses wohnen“, sagte Stefan Brauckmann, geschäftsführender Direktor am Moses-Mendelssohn-Institut.

„In immer mehr Städten braucht es mittlerweile das volle Gehalt eines Minijobs, 520 Euro, um die Wohnkosten zu tragen.“ Die kürzlich gewährte Energiekosten-Pauschale habe daher bei vielen Studierenden nur einen sehr kurzfristigen Effekt.

Wo ist die WG-Zimmer-Miete in Bayern besonders gestiegen?

Laut dpa fiel im Freistaat dieses Mal Passau aufgrund besonders hoher Preissteigerungen auf. In der niederbayerischen Stadt verteuerte sich das WG-Zimmer binnen eines Jahres um etwa ein Fünftel. Mit letztlich 425 Euro ist das Zimmer dort aber immer noch erheblich günstiger als in München oder anderen Großstädten.

Der Preisvergleich wurde zum Start des Sommersemesters 2023 vom Moses-Mendelssohn-Institut mit dem Immobilienportal wg-gesucht.de und dem Immobilienentwickler GBI erstellt. Die Studie wird seit zehn Jahren regelmäßig fortgeschrieben. Zuletzt wurden 94 Hochschulstandorte mit mindestens 5000 Studenten verglichen.

