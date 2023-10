Die Wiesn 2023 in Zahlen ‒ Polizei, Sanitäter und Stadt München ziehen Bilanz

Von: Jonas Hönle

Teilen

Bedienungen und Gäste feiern mit Wunderkerzen beim traditionellen Kehraus im Hofbräuzelt den Abschluss der Wiesn. © Felix Hörhager/dpa

Rekordverdächtig viele Besucher feierten auf der Wiesn in München, tranken aber weniger Bier. Das sagen Polizei und Sanitäter über das Oktoberfest 2023...

München ‒ Die Wiesn ist zu Ende. Insgesamt feierten 7,2 Millionen Besucher auf der Theresienwiese in München.

Das sind so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zuletzt wurde die Sieben-Millionen-Marke 1985 übertroffen, wie Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) am Dienstag laut dpa sagte. Damals kamen zum 175-jährigen Bestehen des Volksfestes der Statistik zufolge mit 7,1 Millionen sogar etwas weniger Besucher. 2023 dauerte das Volksfest jedoch wegen dem Tag der Deutschen Einheit auch 18-Tage.

Festleitung, Wirte, Schausteller, Marktkaufleute und Polizei zeigten sich höchst zufrieden mit dem diesjährigen Oktoberfest.

Die Zahlen zur Wiesn 2023 in München - Weniger Bier, mehr Besucher

Zwar kamen dieses Jahr mehr Besucher auf die Wiesn, beim Alkohol sind die Zahlen jedoch rückläufig. Seit dem Start wurden rund 6,5 Millionen Liter Bier. 2019 vor der Corona-Pandemie waren es noch 7,3 Millionen Liter gewesen. Viele bestellten stattdessen Alkoholfreies, wie Baumgärtner erläuterte. Mehr als 50 Prozent wurden hier mehr ausgeschenkt.

Besonders beliebt: Wasser. Dieses kam 2023 auch aus gratis Trinkbrunnen.

Sanitäter auf der Wiesn - Viele Einsätze wegen Bier-Konsum

Trotz des geringeren Bier-Konsums hatten die Wiesn-Sanitäter einiges zu tun. Insgesamt versorgten die Sanitäter 7.620 Patienten, 728 mehr als 2019.

Die meisten Besucher landeten auf der Sanitätswache wegen Intoxikationen. Alkohol - machten mit 36 Prozent den Hauptanteil der Notfälle aus, die maximal gemessene Atemalkoholkonzentration lag bei 3,6 Promille. Danach folgen chirurgische Notfälle mit 29 Prozent und Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 13 Prozent, wie die Aicher Ambulanz mitteilte. Gewalttätige Auseinandersetzungen machen lediglich 1 Prozent der Einsätze aus.

Dafür mussten sich die Sanitäter um viel weniger volltrunkene Jugendliche kümmern: Wurden im vergangenen Jahr noch 74 Fälle registriert, so waren es in diesem Jahr bislang 36 - nicht einmal halb so viele.

Das mobile CT wurde insgesamt 254-mal eingesetzt und konnte dadurch die Münchner Krankenhäuser entlasten.

Wiesn-Bilanz der Polizei München ‒ Körperverletzungen, Kokain und Sexualdelikte

Auch die Münchner Polizei zeigt mit der zweiten Wiesn nach der Corona-Pandemie zufrieden.

Die Gesamtzahl der Straftaten ist 2023 mit 1093 Anzeigen leicht angestiegen (2019: 959; 2022: 1034). Allerdings machten Drogen-Delikte fast ein Drittel der Anzeigen aus. Hauptsächlich handelte es sich dabei um den unerlaubten Besitz von geringen Mengen Cannabis und in fast 40 Prozent der Fälle um den Besitz von Kokain.

Bei der diesjährigen Wiesn wurden 268 Körperverletzungsdelikte zur Anzeige gebracht. Dies entspricht etwa dem Wert von 2022 (2019: 279, 2022: 260). In 29 Fällen der gefährlichen Körperverletzung wurde ein Maßkrug als Waffe eingesetzt (2019: 32, 2022: 38).

Es wurden 143 Taschendiebstähle auf dem Festgelände angezeigt. Dies entspricht einem Rückgang um fast 40 Prozent (2019: 139, 2022: 226). Insgesamt wurden 42 Verdächtige festgenommen.

Die Sensibilität bei Sexualdelikten sei gestiegen, diese würden zunehmend angezeigt, sagte Andreas Franken, Sprecher der Münchner Polizei. So kam es zu einer erhöhten Anzahl von Meldungen über sexuelle Belästigungen und Beleidigungen. Es mussten insgesamt 73 Delikte (2019: 47, 2022: 58) registriert werden. In sechs dieser Fälle wird wegen Vergewaltigung ermittelt (2019: zwei, 2022: vier).

Aktion „Sichere Wiesn für Frauen und Mädchen“ zieht Bilanz für 2023

Die Aktion „Sichere Wiesn für Frauen und Mädchen“ berichtet von 24 Fällen wegen akut erlebter Gewalt, bei 16 davon handle es sich um sexuelle Gewalt. Die Übergriffe reichten von unerwünschten Berührungen über ungewollte Küsse und „Upskirting“ bis hin zu schweren sexuellen Übergriffen. 8 Wiesn-Besucherinnen waren von körperlicher Gewalt durch Fremde oder Partner betroffen.

Weitere 11 Mal bestand ein ernstzunehmender Verdacht auf die Verabreichung von K.O.-Tropfen. Hier ist eine Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren erkennbar. Während 2019 und 2022 bei jeweils 1 Prozent aller Klientinnen ein K.O.-Tropfen-Verdacht festgestellt wurde, war das dieses Jahr in 3 Prozent aller Beratungen der Fall (2019: 4 Fälle / 2022: 6 Fälle).

Zeitintensiv waren außerdem insgesamt 37 Fälle, in denen andere psychische Krisen Auslöser für den Beratungskontakt waren.

235 Hilfesuchende waren heuer unter 30 Jahre alt, 35 von ihnen waren minderjährig. Die Unter-30-Jährigen machen somit 76% aller Klientinnen aus. Die jüngste Besucherin war 15 Jahre alt, die älteste stolze 89 Jahre.

Keine Wiesn-Hit 2023 - Baumgärtner sah „Sarà perché ti amo“ vorne

Eins fehlte dieses Jahr: Der Wiesn-Hit. Eingängig muss er sein, einen guten Rhythmus haben und vom Text her so simpel, dass sich zumindest der Kehrvers auch nach mehreren Maß Bier gut mitgrölen lässt. In der Vergangenheit waren es Songs wie „Layla“ von DJ Robin & Schürze, „Cordula Grün“ von Josh, „Hey Baby“ von DJ Ötzi oder Helene Fischer mit „Atemlos“.

Doch 2023? Fehlanzeige, auch wenn Baumgärtner gerne einen italienischen Klassiker von 1981 an der Spitze gesehen hätte: „Sarà perché ti amo“ von Ricchi E Poveri. „Der hätte Zeug zum heimlichen Wiesn-Hit“.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.