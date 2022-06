Der Wiesn-Aufbau in München startet ‒ Die Theresienwiese verwandelt sich in Oktoberfest-Baustelle

Drei Monate bis Anstich

+ © Sven Hoppe/dpa Der Oktoberfest-Aufbau auf der Theresienwiese in München startet am Montag. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am Montag startet der Wiesn-Aufbau in München und die Theresienwiese verwandelt sich in eine riesige Baustelle. Die bringt Einschränkungen für Passanten...

Der Sommer lässt die Temperaturen steigen und in München fiebert man einem Ereignis entgegen - dem Oktoberfest.

Die Theresienwiese verwandelt sich nun am Montag in eine riesige Baustelle, damit der Wiesn-Anstich in drei Monaten auch wie geplant ablaufen kann.

Als erstes werden die Bierzelte aufgebaut, später folgen die Fahrgeschäfte. Denn: Nach drei Jahren wird in München von 17. September an für gut zwei Wochen wieder das größte Volksfest der Welt gefeiert - zwei Jahre hintereinander war es wegen der Pandemie abgesagt worden.

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag im Überblick.

+ *HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Wiesn-Aufbau in München startet am Montag - Die Theresienwiese wird zur Oktoberfest-Baustelle

Ende April hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) für dieses Jahr grünes Licht für die Wiesn gegeben - nicht ohne zuvor mehrfach mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu beraten. Corona-Beschränkungen werde es aber laut Planung nicht geben.

Von Montag an wird das gut 34 Hektar große Festgelände für Passanten gesperrt, nur einige Durchgänge bleiben offen - aus Sicherheitsgründen wird der Rest des Geländes abgeriegelt.

„Die Wiesn ist dann eine Baustelle“, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsreferats. Voraussichtlich Anfang September ist dann das gesamte Gelände unpassierbar.

Bis kurz vor Beginn des Festes rollen Sattelschlepper und Gabelstapler; die in Containern eingelagerten Teile der Bierburgen werden ausgepackt und aufgebaut.

Was kostet die Maß Bier, Spezi oder Wasser auf dem Oktoberfest 2022 in München - auch im Vergleich zu 2019?

Das neuen Bräurosl-Zelt wird seit Wochen aufgebaut. Das Zelt ist komplett neu und hat einen neuen Wirt - und muss noch einer technischen Überprüfung unterzogen werden.

Wegen der langen Pause beginnt der Aufbau auf der Theresienwiese dieses Jahr früher als sonst, damit mögliche Schäden rechtzeitig erkannt und behoben werden können, wie Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) erläuterte.

Es geht dabei auch um die Infrastruktur. Unter der Theresienwiese liegen Leitungen für Wasser, Abwasser, Gas und Strom. An den Zelten könnte unter anderem Tuch Schaden genommen haben.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.