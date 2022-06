Für den Wiesn-Aufbau in München ist die Theresienwiese gesperrt ‒ So kommen sie über die Oktoberfest-Baustelle

Von: Jonas Hönle

Teilen

Das Betreten der Baustelle auf der Theresienwiese ist während des Wiesn-Aufbaus in München verboten. © Fabian Nitschmann/dpa

Bald beginnt der Wiesn-Aufbau in München, aber das Betreten und Queren der Oktoberfest-Baustelle ist verboten. Welche Wege weiterhin über die Theresienwiese führen.

Das Oktoberfest in München soll nach zwei Jahren Corona-Pause am 17. September 2022 wieder stattfinden. Damit es dann wieder „O`zapft is“ heißen kann, startet der Wiesn-Aufbau am Montag, den 20. Juni.

Aus Gründen der Sicherheit ist das Betreten und Queren der Baustelle auf der Theresienwiese jedoch nicht erlaubt.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Was kostet die Maß Bier, Spezi oder Wasser auf dem Oktoberfest 2022 in München - auch im Vergleich zu 2019? Die Preise in den großen Wiesn-Zelten im Überblick...

Theresienwiese für Wiesn-Aufbau in München gesperrt - Die Wegen über die Oktoberfest-Baustelle

Laut der Stadt München sollen Wege über die Theresienwiese weiterhin aufrecht erhalten werden. Folgende Möglichkeiten sollen während des Aufbaus möglich sein...

Die Matthias-Pschorr-Straße ist von 20. Juni bis einschließlich 31. Juli von der Bavaria bis zur Schaustellerstraße gesperrt. Eine Querung der Theresienwiese soll jedoch parallel zur Matthias-Pschorr-Straße auf der Straße 5 hinter Käfer- und Weinzelt möglich sein.

Wiesn-Aufbau in München - Die Wege über die Theresienwiese zwischen 20. Juni bis einschließlich 31. Juli. © LHM

Die Wege über die Theresienwiese zwischen 1. August bis 15. August, © LHM

Die Wege über die Theresienwiese ab 16. August bis 2. September. © LHM

Vom 1. August bis einschließlich 2. September (9 Uhr) soll die Matthias-Pschorr-Straße von Montag bis Freitag, 20 bis 6 Uhr, sowie an Samstagen und Sonntagen durchgehend geöffnet sein. Von 6 bis 9 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr werde sie zu jeder vollen Stunde für zehn Minuten gesperrt. Zwischen 9 und 16 Uhr soll sie vollständig gesperrt bleiben.

Ab dem 2. September, 9 Uhr, soll die Matthias-Pschorr-Straße komplett gesperrt bleiben. Die Nord-Süd-Querung über die Schaustellerstraße sei bis 15. August möglich.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.