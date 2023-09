Halbzeit für die Wiesn: So viele Besucher feierten bisher in München ‒ Was Polizei und Feuerwehr sagen

Von: Jonas Hönle

Halbzeit für die Wiesn in München: So viele Besucher kamen zum feiern... (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Wiesn in München hat die erste Hälfte hinter sich. Es feierten mehr Besucher als beim letzten Oktoberfest vor Corona. Was Polizei und Sanitäter sagen...

München ‒ Es ist Halbzeit für die Wiesn in München und der Andrang ist groß. Rund 3,4 Besucher haben das Oktoberfest bisher besucht.

Das waren mehr als im vergangenen Jahr (3 Millionen) und auch mehr als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie 2019 (3,3 Millionen), wie die Festleitung am Sonntag laut dpa berichtete.

Mehr Wiesn-Besucher in München als beim Oktoberfest vor Corona

Festleiter Clemens Baumgärtner sprach von einem „sommerlich-lockeren Gefühl“. Polizei und Sanitätsdienst berichteten von einem ruhigen Verlauf mit gemessen an der Besucherzahl eher geringen Einsatzzahlen.

Obwohl mehr Menschen das Fest besuchten, meldete die Polizei weniger Einsätze: 838 Mal mussten die Beamten der Wiesn-Wache eingreifen, im Vorjahr waren es zur Halbzeit 923 Einsätze gewesen.

Auch die Bilanz der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich fällt positiv aus. In den ersten sieben Tagen kam es zu 2.165 Einsätzen, vorwiegend im Hauptbahnhof und am Wiesn-Bahnhof Hackerbrücke. Deutlich mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres (1.437 = plus 51%); allerdings sollte man nach dem ersten Oktoberfest nach zweijährigem Pandemieausfall 2022 zum besseren Vergleich die 186. Wiesn des Jahres 2019 heranziehen. Damals waren in den ersten sieben Tagen 2.708 Einsätze gezählt worden. Somit ergibt sich ein Rückgang um 20 Prozent.

Auch bei Fest- und Gewahrsamnahmen (2023: 11, 2022: 10, 21019: 13) sind die Zahlen rückläufig, ebenso wie bei Platzverweisen (2023: 110, 2022: 81, 2019: 184).

Für die Feuerwehr gab es bisher auf dem Oktoberfest bis zum gestrigen Wiesnschluss insgesamt 888 Einsätze (Vergleich 2022: 1001 Einsätze, 2019: 1595 Einsätze). Die Notarzteinsatzfahrzeuge sind hierbei zu 59 Einsätzen ausgerückt. (Vergleich 2022: 79 Einsätze, 2019: 95 Einsätze). Insgesamt sei es eine sehr positive Entwicklung des Einsatzgeschehens.

Nach dem Wiesn-Unfall mit acht leicht verletzten Personen im „Höllenblitz“ hat die Achterbahn am Freitag wieder den Betrieb aufgenommen.

Polizei und Sanitäter sprechen von ruhigen Verlauf der Wiesn

Die Ermittlung der Besucherzahl ist eine komplizierte Angelegenheit. In die Zahl fließen unter anderem Schätzwerte von erfahrenen Wiesn-Experten ein, dazu die Auslastung in den Zelten und Erkenntnisse aus Luftbildaufnahmen.

Zur ersten Wiesn nach der Corona-Pandemie kamen im vergangenen Jahr bei miesem Wetter rund 5,7 Millionen Besucher. Bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019 zählte die Festleitung nach dem Verfahren 6,3 Millionen Gäste.

Der Rekord lag 1985 bei 7,1 Millionen. 2016 ließen schlechtes Wetter und Terrorangst die Zahl auf 5,6 Millionen sinken.

Erfassung der Wiesn-Besucher in München sehr zutreffen

Dass die geschätzten Besucherzahlen sehr genau zutreffen, bestätigte 1997 eine einmalige Besuchererfassung per Radar. Die Zählung hatte damals Walter Weitmann, größter Wirt auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart, veranlasst. Er hatte die Wiesn-Zahlen als zu hoch angezweifelt. Die Radar-Erfassung ergab jedoch: Die Schätzzahlen der Wiesn-Festleitung waren eher zu niedrig.

Abhängig ist die Besucherzahl vor allem vom Wochentag und vom Wetter. Die Festleitung geht unter der Woche bei einfacher Belegung der Zelte von gut 200 000 Besuchern am Tag aus - etwas mehr als die Hälfte in den Zelten und die übrigen auf den Wiesn-Straßen.

Deren Zahl wurde über gerasterte Luftbildaufnahmen der Theresienwiese ermittelt. Anschließend wurden die Menschen gezählt, die sich in einem Rasterfeld aufhielten.

Besucher Zahl auf dem Oktoberfest von Wetter und Wochentag - Faktoren wie Bier überprüfen den Wert

Je nach Dichte des Besucherstromes und der Belegung der Zelte wendet das Wirtschaftsreferat zur Ermittlung der täglichen Besucherzahl einen Belegungsfaktor von eins bis drei an. Dieser Faktor wird geschätzt und beruht auf der Erfahrung der Experten.

Zur Überprüfung der Schätzwerte werden weitere Parameter einbezogen, etwa die Menge des konsumierten Bieres. Auch der Verbrauch von Strom, Gas und Wasser fließt ein. Als ein Indikator für den Anteil der ausländischen Besucher dient unter anderem der Geschäftsverlauf an den Souvenirständen.

