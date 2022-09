Entspannt zur Wiesn ‒ Die alternativen Routen mit U-Bahn, Bus und Tram zum Oktoberfest auf der Theresienwiese

Die U-Bahn-Station Theresienwiese ist während dem Oktoberfest in München erfahrungsgemäß ziemlich voll. Die MVG rät zu alternativen Routen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Mit der MVG zur Wiesn: Um die überfüllte U-Bahn-Station Theresienwiese zu umgehen, sollten Oktoberfest-Besucher diese alternativen Routen in München kennen.

Am Samstag startet das 187. Oktoberfest auf der Theresienwiese und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bereitet sich darauf vor, die Wiesn-Gäste sicher zum und vom Gelände zu bringen.

Oktoberfest in München - MVG informiert über U-Bahn, Bus und Tram zur Theresienwiese

Erfahrungsgemäß ist die U-Bahn-Station Theresienwiese während dem größten Volksfest der Welt besonders stark frequentiert.

Die U-Bahnen fahren zur Wiesn an allen Abenden bis 1:30 Uhr im 10-Minuten-Takt, eine halbe Stunde länger als in den letzten Wiesn-Jahren. Auf der U4 fahren sechsteilige Fahrzeuge statt der üblichen vierteiligen Züge. Der Takt auf den Linien U4/U5 wird verdichtet, so dass je nach Tageszeit alle 3,3 bis 2,5 Minuten ein Zug zwischen Theresienwiese und der Innenstadt verkehrt.

Die MVG weist zudem darauf hin, dass wegen Corona in U-Bahn, Bus und Tram die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt.

Um Wartezeiten und Engpässe auf dem Weg zur Theresienwiese zu vermeiden, sollten Besucher aber auch alternative Routen zum Oktoberfest nehmen.

U-Bahn Theresienwiese vermeiden - Die alternativen MVG-Routen zur Wiesn

Der Fußweg zwischen Hauptbahnhof und Theresienwiese (via Hermann-Lingg-Straße) ist u.a. mit Bodenmarkierungen gut ausgeschildert und bietet sich vor allem für Wiesn-Gäste an, die mit dem Zug oder der Trambahn am Hauptbahnhof ankommen. Sie können die Festwiese in knapp 15 Minuten zu Fuß erreichen.

Die MVG empfiehlt außerdem folgende Verbindungen:



Die U-Bahn-Linien U3 und U6 als Alternative: Die U-Bahnhöfe Goetheplatz und Poccistraße liegen nur wenige Gehminuten vom Festplatz entfernt. Züge und Stationen dieser Linien sind in der Regel weniger nachgefragt als die „Klassiker“ U4 und U5.

Für Wiesn-Besucher mit den U-Bahn-Linien U4 und U5 aus Richtung Westen empfiehlt es sich, bereits an der Schwanthalerhöhe auszusteigen und von dort zum Festgelände zu gehen.

Die Linien 18 und 19 fahren die Haltestellen Holzapfelstraße und Hermann-Lingg-Straße entlang der Landsberger Straße/Bayerstraße entlang. Von dort ist das Oktoberfest mit wenigen Schritten zu erreichen.

Die Tram 29 verkehrt freitags bis sonntags sowie feiertags ca. 22 Uhr bis 0 Uhr alle 20 Minuten und verstärkt so auf einen Takt 6/7.

Die Linien 16 und 17 fahren die Haltestelle Hackerbrücke an, die – wie der gleichnamige S-Bahnhof – ebenfalls nur wenige Gehminuten von der Theresienwiese entfernt liegt.

Die Linien 20 und 21 fahren mit den Haltestellen Hauptbahnhof beziehungsweise Hauptbahnhof Nord in fußläufiger Entfernung zur Theresienwiese.

Der Bus 53 (Münchner Freiheit – Aidenbachstraße) fährt unter anderem die Haltestelle Schwanthalerhöhe an, und zwar täglich bis ca. 22 Uhr im 10-Minuten-Takt und anschließend bis ca. 1:30 Uhr im 20-Minuten-Takt.

Der CityRing 58/68 stoppt unter anderem am Goetheplatz und am Georg-Hirth-Platz. Die Linie wird an allen Tagen auf dem Abschnitt Hauptbahnhof – Silberhornstraße in den Abendstunden bis ca. 0:20 Uhr sowie am Wochenende ab ca. 8 Uhr auf einen 5-Minuten-Takt und danach bis ca. 1 Uhr auf einen 10-Minuten-Takt verstärkt.

Der Bus 62 (Rotkreuzplatz – Ostbahnhof) fährt abends zwischen Rotkreuzplatz und Sendlinger Tor bis zu zwei Stunden länger im 10-Minuten-Takt, nämlich bis 0 Uhr, ebenso am Sonntagvormittag. Er hält in direkter Umgebung der Wiesn an den Haltestellen Hans-Fischer-Straße und Poccistraße.

Der Bus 134 (Theresienhöhe – Fürstenried West) verkehrt wegen des Sperrrings von Mittwoch, 14. September bis Dienstag, 4. Oktober nur bis Schwanthalerhöhe; die Haltestellen Alter Messeplatz und Theresienhöhe entfallen.

Tipp für Camper Der Bus 135 (Solln – Thalkirchen) fährt zur Wiesn auf dem Abschnitt Thalkirchen – Campingplatz Thalkirchen zeitweise öfter bzw. länger als üblich – bis ca. 1.30 Uhr. Er bindet so den Campingplatz Thalkirchen an die U3 an. Der Bus 159 (Lochhausen – Pasing) wird durch zahlreiche Fahrten zwischen Campingplatz Obermenzing/Paulaner Brauerei und Pasing Bf. (Anschluss zur S-Bahn) sowie durch den Einsatz von Gelenkbussen verstärkt.

