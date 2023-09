Gefährliche Körperverletzungen auf der Wiesn ‒ Polizei ermittelt nach Attacken mit Korkenzieher und Gabel

Von: Jonas Hönle

Teilen

Wiesn-Streife der Polizei © Peter Kneffel/dpa

Gefährliche Körperverletzung: Auf der Wiesn in München eskalierten Auseinandersetzungen und endeten in Attacken mit einem Korkenzieher und einer Gabel.

München ‒ Die Münchner Polizei ermittelt nach Fällen von gefährlicher Körperverletzung auf der Wiesn. Bei den Auseinandersetzungen kam es auch zu Attacken mit einem Korkenzieher und einer Gabel.

Gefährliche Körperverletzungen auf der Wiesn - Attacke mit Korkenzieher

Zwei Brüder aus Großbritannien (22 und 25 Jahre alt) schlugen am Montagabend aus bislang unbekannten Gründen auf einen am Boden liegenden Wiesn-Besucher (25) ein. Der Jüngere hatte dabei einen Korkenzieher in der Hand und traf das Opfer damit im Gesicht.

Der 25-Jährige erlitt durch die Schläge mehrere Verletzungen, darunter auch an einem Auge.

Die Polizei nahm die Briten fest und brachte sie zur Wiesnwache. Der 25-Jährige mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die britischen Brüder wurden angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird der Ermittlungsrichter über die Haftfrage entscheiden.

Polizei München ermittelt nach Attacke mit Gabel

Ebenfalls am Montagabend kam es in einem Festzelt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und einem 22-jährigen aus dem Landkreis Oberallgäu. Auch hier sind die Gründe noch nicht geklärt.

Im Streit wurden zunächst mehrere Maß Bier verschüttet. Anschließend warf der 26-Jährige eine Gabel gezielt auf den 22-Jährigen, wodurch dieser eine Wunde am Hinterkopf erlitt. Diese musste durch den Sanitätsdienst versorgt wurde.

Der 26-Jährige wurde festgenommen, zur Wiesnwache gebracht und nach einer Anzeigenerstattung wegen gefährlicher Körperverletzung wieder entlassen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.