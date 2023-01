Wiesn-Chef in München warnt vor steigenden Preisen ‒ Maß Oktoberfest-Bier könnte 2023 deutlich teurer werden

Von: Jonas Hönle

Die Preise für eine Maß Wiesn-Bier könnten auf dem Oktoberfest in München 2023 deutlich steigen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Das Wiesn-Bier in München teurer ist, ist kein Geheimnis. Oktoberfest-Chef Baumgärtner befürchtet 2023 jedoch erneut steigende Preise. Wie teuer die Maß werden könnte...

München ‒ Die Wiesn in München zieht jährlich Millionen von Besuchern aus aller Welt an. Diese müssen sich in diesem Jahr wohl wieder auf steigende Preise für die Maß Bier einstellen - 2023 könnte diese über 14 Euro kosten.

Wiesn-Chef in München: Preise für Maß Bier könnte 2023 die 14 Euro Grenze knacken

„2022 bewegten wir uns zwischen 12,60 und 13,80 Euro. Es ist zu befürchten, dass 2023 die 14-Euro-Grenze fällt“, sagte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner der „Bild“-Zeitung (Dienstag).

Dies bereite ihm große Bauchschmerzen, sagte Münchens Wirtschaftsreferent weiter. Er werde alles dafür tun, dass die Preise nicht allzu sehr stiegen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand die Wiesn in München 2022 wieder statt. Das Oktoberfest wird in diesem Jahr vom 16. September bis zum 3. Oktober gehen. Damit wird die Wiesn 18 Tage dauern - zwei Tage länger als gewöhnlich.

