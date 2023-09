Suche nach dem Wiesnhit in München läuft noch ‒ Ein Italo-Klassiker könnte das Rennen machen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Beim Oktoberfest in München wird weiterhin der Wiesnhit gesucht. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Beim Oktoberfest in München hat sich 2023 noch kein Wiesnhit etabliert. Nach „Layla“ im vergangenen Jahr hat ein altes Lied aus Italien gute Chancen.

München ‒ Die Wiesn in München ist im vollen Gange. Das größte Volksfest der Welt zieht wieder zahlreiche Besucher an, Polizei und Feuerwehr sprechen zur Halbzeit von einem ruhigen Verlauf.

Was man neben der guten Stimmung in den Festzelten jedoch vergeblich sucht, ist ein Wiesnhit. Es habe sich in diesem Jahr noch kein Lied herauskristallisiert, teilte die Wiesn-Pressestelle laut dpa am Sonntag mit.

Noch kein Wiesnhit in München - Italo-Klassiker „Sara perche ti amo“ könnte das Rennen machen

Selbst die Mitarbeiter des Immissionsschutzes, die in den Zelten regelmäßig den Lärmpegel messen, hätten noch keinen Favoriten erkennen können.

„Allerdings wird „Sara perche ti amo“ sehr oft gespielt“, sagte Festleiter Clemens Baumgärtner. „Ein italienischer Klassiker. Finde ich schön, jedenfalls war mit diesem Titel nicht zu rechnen.“ Das Lied könne vielleicht noch der Wiesnhit werden.

Im Vorjahr war der umstrittene Partysong „Layla“ zum Wiesnhit 2022 gekürt worden. Das Lied von DJ Robin & Schürze war auf dem Fest trotz aller Kritik am häufigsten gespielt worden, getoppt nur vom Dauerbrenner „Ein Prosit der Gemütlichkeit“. Das Trinklied mit dem Refrain „Oans, zwoa Gsuffa“ lag laut Verwertungsgesellschaft Gema in vielen Jahren mit Abstand vorn.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.