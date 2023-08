Starker Wind in München: DWD gibt -Wetter-Warnung aus ‒ es kann sogar zu Sturmböen kommen

Von: Jonas Hönle

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Wind in München. (Symbolbild) © Ken_Liu/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt am Donnerstag eine Warnung vor Windböen in München und im Landkreis aus. Wie lange der Wind voraussichtlich anhält...

München ‒ Der Sommer zeigt sich am Donnerstag nicht von seiner besten Seite. In München herrscht ein Mix aus Sonne und Wolken am Himmel, am Abend kann es sogar regnen.

Auch wenn die Temperaturen tagsüber um die 20 Grad liegen, fühlt es sich deutlich frischer an. Grund: Der starke Wind.

Starker Wind in München: DWD gibt Wetter-Warnung aus - Sturmböen möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt für München und den Landkreis sogar eine Warnung vor Windböen aus. Diese gilt bis voraussichtlich 18 Uhr. Die Böen kommen dabei aus südwestlicher Richtung und können Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichen.

Laut Angaben des DWD kann es in exponierten Lagen sogar zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 70 km/h kommen.

