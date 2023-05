Wegen „Wings for Life World Run“ in München ‒ MVG informiert über Einschränkungen bei Bus-Linien am Sonntag

Von: Jonas Hönle

Wegen dem „Wings for Life World Run“ am Sonntag kommt es in München bei einigen Bus-Linien der MVG zu Einschränkungen. (Symbolbild) © MVG/Kerstin Groh

Wegen dem „Wings for Life World Run“ in München kommt es am Sonntag zu Umleitungen und Haltestellen-Ausfällen bei einigen Bus-Linien der MVG.

München ‒ Am Sonntag findet der „Wings for Life World Run“ im Münchner Norden statt. Die Strecke führt die Läufer aus dem Olympiapark in den Nordwesten über die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck.

Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kommt es daher von etwa 12:30 Uhr bis circa 15 Uhr zu Einschränkungen bei den Bus-Linien 50, 60, 143, 144, 175 und 176.

MVG-Einschränkungen bei Bus-Linien in München wegen „Wings for Life World Run“ am Sonntag

Die Linie 50 wendet vorzeitig und endet nach der Haltestelle Lerchenauer Straße am Olympiazentrum. Die Haltestellen Oberwiesenfeld, Olympiapark Nord, Lassallestraße, Olympia-Einkaufszentrum West und Olympia-Einkaufszentrum entfallen.

wendet vorzeitig und endet nach der Haltestelle Lerchenauer Straße am Olympiazentrum. Die Haltestellen Oberwiesenfeld, Olympiapark Nord, Lassallestraße, Olympia-Einkaufszentrum West und Olympia-Einkaufszentrum entfallen. Die Linie 60 wendet frühzeitig an der Haltestelle Lassallestraße. Die Haltestellen Olympia-Einkaufszentrum West, Olympia-Einkaufszentrum und Dessauerstraße entfallen.

wendet frühzeitig an der Haltestelle Lassallestraße. Die Haltestellen Olympia-Einkaufszentrum West, Olympia-Einkaufszentrum und Dessauerstraße entfallen. Die Linie 143 wendet bereits an der Haltestelle Georg-Brauchle-Ring. Die Haltestelle Olympia-Einkaufszentrum entfällt.

wendet bereits an der Haltestelle Georg-Brauchle-Ring. Die Haltestelle Olympia-Einkaufszentrum entfällt. Die Linie 144 wird wie bei Veranstaltungen im Olympiapark üblich zwischen den Haltestellen Olympiapark West und Spiridon-LouisRing via Dachauer Straße, Schwere-Reiter-Straße, Ackermannstraße umgeleitet. Die Haltestellen Sapporobogen, Toni-MerkensWeg, Olympiasee und Olympiaberg entfallen.

wird wie bei Veranstaltungen im Olympiapark üblich zwischen den Haltestellen Olympiapark West und Spiridon-LouisRing via Dachauer Straße, Schwere-Reiter-Straße, Ackermannstraße umgeleitet. Die Haltestellen Sapporobogen, Toni-MerkensWeg, Olympiasee und Olympiaberg entfallen. Die Linie 175 wird zwischen Fasanerie Bahnhof und Georg-Brauchle-Ring über die Haltestelle Lassallestraße und in Richtung Ludwigsfeld zusätzlich Olympiapark Nord umgeleitet. Der Abschnitt von Merseburger Straße – Gärtnerstraße entfällt.

wird zwischen Fasanerie Bahnhof und Georg-Brauchle-Ring über die Haltestelle Lassallestraße und in Richtung Ludwigsfeld zusätzlich Olympiapark Nord umgeleitet. Der Abschnitt von Merseburger Straße – Gärtnerstraße entfällt. Die Linie 176 verkehrt nur zwischen Karlsfelder Straße und der Haltestelle Kristallstraße. Die Haltestellen Ferchenbachstraße bis Moosach Bahnhof entfallen. Nach Freigabe der Dachauer Straße und Max-Born-Straße verkehrt die Buslinie wieder bis Moosach Bahnhof, die Haltestelle Ferchenbachstraße kann weiterhin nicht bedient werden.

Spendenlauf am Sonntag Beim „Wings for Life World Run“ starten alle Teilnehmer weltweit zur selben Zeit. Dabei ist es unwichtig, ob man Spitzensportler, Hobbyläufer oder blutiger Anfänger ist. Alle Startgelder und Spenden sollen in die Rückenmarksforschung fließen und dabei helfen, Querschnittslähmung zu heilen.

