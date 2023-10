„Von Oktober bis Ostern“ ist nur eine Eselsbrücke ‒ Wann Winterreifen in Deutschland wirklich Pflicht sind

Von: Jonas Hönle

Von Oktober bis Ostern? Wann Winterreifen Pflicht sind. (Archivbild) © Wolfgang Kumm/dpa

Faustformel ohne rechtliche Relevanz: Die Winterreifen-Pflicht in Deutschland besteht nicht von Oktober bis Ostern. Wann Autofahrer an eine Wechsel denken müssen...

München ‒ Die Tage werden wieder kürzer und die Temperaturen sinken. Viele Autofahrer denken wohl langsam wieder an die Winterreifen. Schließlich lautet eine alte Eselsbrücke „O bis O“ - also von Oktober bis Ostern.

Die Faustformel hat jedoch keine rechtliche Relevanz. Denn in Deutschland gilt eine situative Winterreifen-Pflicht, so der ADAC und der Auto Club Europa (ACE).

Winterreifen-Pflicht in Deutschland vom Wetter abhängig - Von Oktober bis Ostern nur Eselsbrücke

Winterreifen sind unabhängig von einem bestimmten Zeitraum immer dann vorgeschrieben, wenn es die Wetter-Verhältnisse mit Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte erfordern.

Wer der Pflicht nicht nachkommt, dem drohen Bußgelder zwischen 60 und 120 Euro und ein Punkt in Flensburg. Auch der Halter muss mit 75 Euro und einem Punkt rechnen, falls jemand anderes am Steuer saß und erwischt wurde.

Je nach Wetter und Region kann es mit dieser Regelung natürlich auch geboten sein, noch nach Ostern auf Winterreifen zu bleiben - so lange, wie es eben die Straßenverhältnisse erfordern.

Wer ins Ausland fahren will, sollte sich zudem unbedingt zuvor über die dort gültigen Regeln informieren. Unter anderem ACE und ADAC halten entsprechende Infos auf ihren Internetseiten parat.

Schlange vor Werkstätten bei Wintereinbruch ‒ Lieder früher Wechsel zu Winterreifen

„Wir haben auch in Mitteleuropa teilweise wilde Wetterkapriolen“, so Ruprecht Müller vom ADAC-Technikzentrum in Landsberg laut dpa. Das macht verlässliche Vorab-Prognosen zu Oktober-, November- oder Dezemberwetter schwierig.

Aber ab Anfang Oktober gelte es, an den Reifen-Wechsel zu denken und ihn gegebenenfalls umzusetzen, so Müller. Orientierung bietet auch die Wetterprognose für die nächste Woche oder die nächsten Tage.

Wer beim ersten Wintereinbruch oder dessen Ankündigung nicht in der Schlange vor den Montagetoren der Werkstätten stehen wolle, dürfe Winterreifen auch gerne schon bei Tageshöchsttemperaturen von 15 bis 20 Grad Celsius montieren lassen, so der Fachmann. „Die Reifen nehmen dadurch keinen Schaden“, so Müller. Die Fahrbahntemperaturen lägen ja meist unter den höchsten Lufttemperaturen.

In der Regel zeigt sich der Winter anfänglich nicht mit Schnee, sondern mit Nacht- und Bodenfrost: „So plötzlich wie der Frost über Nacht da ist, so sicher müssen dann die Winterreifen drauf sein, selbst wenn am Nachmittag des selben Tages die Temperaturen bei 15 bis 20 Grad liegen“, erläutert Müller.

Anhänger brauchen keine Winterreifen, aber... Winterreifen sind in der Regel nur für Kraftfahrzeuge (Kfz) situativ vorgeschrieben, so der ADAC. Ausnahmen gelten etwa für Motorräder und Nutzfahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft - sie brauchen keine. Anhänger sind keine Kfz und dürfen deswegen auch mit Sommerreifen über winterliche Straßen bewegt werden. Wer allerdings absehen kann, dass der Anhänger auch bei winterlichen Straßenverhältnissen gezogen wird, sollte Winter- oder zumindest Ganzjahresreifen montieren, so Müller, „besonders wenn der Anhänger über eine Bremse verfügt“.

