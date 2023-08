Wirtshauswiesn in München wird größer ‒ Wer neu dabei ist und Oktoberfest-Flair mit Wiesn-Pizza bietet

Von: Jonas Hönle, Marie-Julie Hlawica

Die Wirtshauswiesn in München findet 2023 zum vierten Mal statt. (Archivfoto) © Angelika Warmuth7dpa

Unter dem Motto „Ganz München ist Wiesn“ soll die vierte Wirtshauswiesn 2023 parallel zum traditionellen Oktoberfest starten und Wiesn-Flair in die Stadt bringen.

München ‒ Das 188. Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese wird gerade aufgebaut und findet von 16. September bis zum 03. Oktober 2023 statt.

Parallel dazu soll auch die Wirtshauswiesn dieses Jahr wieder starten und Wiesn-Flair in die Gaststätten in der Innenstadt tragen. Heuer gilt das Motto: „Ganz München ist Wiesn.“

Die vierte Wirtshauswiesn in München findet parallel zum Oktoberfest vom 16. September bis zum 03. Oktober statt. © Marie-Julie Hlawica

Größere Wirtshauswiesn parallel zum Oktoberfest in München mit drei neue Gaststätten

Wenn Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am 16. September um 12.00 Uhr auf dem Oktoberfest das erste Fass Wiesnbier anzapft und damit das Volksfest eröffnet, wird auch in den Wirtshäusern angezapft.

Erstmals sind auch so viele Gaststätten wie nie zuvor dabei: 36 Münchner Innenstadtwirte plus der Augustinerkeller in der Arnulfstraße, der Löwenbräukeller am Stiglmaier Platz und der Augustiner in der Au.

36 Innenstadtwirte plus drei neue Gaststätten bei der Wirtshauswiesn 2023 in München. © Marie-Julie Hlawica

Wiesn-Pizza und -Flair in der Stadt bei der 4. Wirtshauswiesn - neben dem traditionellen Oktoberfest

Die Wirtshäuser sollen mit frischem Hopfen dekoriert werden, es gibt Oktoberfest-Bier, Lebkuchenherzen und neben Klassikern wie Hendl und Haxn auch neue Kreationen.

Extra-Schmankerl werden nicht nur die Wirtshaus-Wiesn-Pizza sein, sondern auch ein Cordon Bleu mit Obadza gefüllt. Der Maßpreis wird etwa zwischen 11 und 12 Euro liegen, meint Peter Inselkammer vom Ayinger am Platzl und Chef der Armbrustschützenzelts auf dem Oktoberfest gegenüber Hallo.

Der günstige Mittagstisch der Innenstadtwirte wird auch zur Zeit der Wirtshauswiesn angeboten. In vielen Gaststätten wir auch Live-Musik gespielt.

Gregor Lemke, Sprecher der Innenstadtwirte, spricht von der Wiesn als „tiefes Lebensgefühl“, das so optisch und kulinarisch auch in die Stadt gebracht werden solle. „Die Wirtshauswiesn ist eine perfekte Ergänzung zum Oktoberfest. Sie bringt Wiesn-Flair auch in die Innenstadt“, sagte Inselkammer laut dpa.

Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer (l.) und Gregor Lemke, Sprecher der Innenstadtwirte. © Marie-Julie Hlawica

Wirtshauswiesn in München entstand während der Corona-Pandemie, als das Oktoberfest abgesagt wurde

Die Wirtshauswiesn findet 2023 zum vierten Mal statt. In der Corona-Pandemie entstand sie als kleiner Ersatz für das abgesagte Oktoberfest.

Auf dem Festgelände unter der Bavaria, wo sonst während der Wiesn Millionen Liter Bier konsumiert werden, herrschte damals ein Alkoholverbot. Zu groß war die Angst vor unkontrollierten Feiern mit Superspreading-Effekt.

Im vergangenen Jahr gab es nach zwei Jahren Pause das erste postpandemische Oktoberfest ohne Corona-Beschränkung. Die Wiesn wie die Wirtshauswiesn dauern heuer bis zum 3. Oktober.

