Deutsche Fußball-Frauen fliegen in Vorrunde aus WM ‒ bisher schlechtestes Turnier-Ergebnis

Von: Jonas Hönle

Teilen

Wie die Männer: DFB-Frauen vermasseln WM und scheiden früh aus © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Im Vorrunden-Spiel gegen Südkorea reicht es für das deutsche Team bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft nicht - sie müssen vorzeitig nach Hause fliegen.

Brisbane ‒ Die Frauen aus Deutschland sind bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien ausgeschieden und müssen nun vorzeitig die Heimreise antreten. Die Nationalmannschaft schaffte in der WM-Vorrunde gegen Südkorea nur ein 1:1.

Deutsche Fußball-Frauen fliegen in Vorrunde gegen Südkorea aus WM

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg legte am Donnerstag gegen Südkorea laut dpa einen völlig fahrigen Auftritt hin. Damit musste es Marokko (1:0 gegen Kolumbien) in der Gruppe H vorbeiziehen lassen und flog als Tabellendritter aus dem Turnier.

Kapitänin Alexandra Popp glich vor 38.945 Zuschauern in Brisbane mit ihrem vierten Turniertor (42. Minute) die Führung durch So-Hyun Cho (6.) aus. Nach dem 6:0 gegen Marokko und dem 1:2 gegen Kolumbien fiel den deutschen Frauen gegen den Außenseiter aus Asien lange wenig ein. Statt nun im Achtelfinale gegen Frankreich oder Jamaika zu spielen, müssen sie nun nach Hause fliegen.

Es ist das bisher schlechteste Abschneiden bei neun WM-Turnieren. Vor vier Jahren in Frankreich scheiterte Deutschland im Viertelfinale an Schweden. 2003 und 2007 holten die DFB-Teams den Titel, was auch dieses Mal das ausgelobte Ziel war.

Am Ende sanken die deutschen Spielerinnen fassungslos auf den Rasen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.