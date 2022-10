Schlecht fürs Gewässer ‒ Wohin gehören Grünabfälle? Das Wasserwirtschaftsamt München informiert

Von: Kristina Beck

Grünschitt, in Flüsse, Bäche und Seen zu kippen ist strafbar. Wohin Kompost eigentlich hingehört, erläutert das Wasserwirtschaftsamt. © Wasserwirtschaftsamt München

Die illegale Entsorgung von Kompost in Gewässern hat Folgen für den Naturschutz ‒ und die öffentliche Kasse. Das Wasserwirtschaftsamt erklärt die Hintergründe.

Der Herbst ist da, der Winter steht bevor ‒ in den Gärten gibt es viel zu tun. Größere Mengen an Grünschnitt, Laub und Fallobst fallen an, die ordnungsgemäß entsorgt werden müssen. Über die jeweiligen Entsorgungsmöglichkeiten für Grünabfälle informieren die Kommunen.

Kompost im Herbst: Falsche Entsorgung ist strafbar

„Auf keinen Fall dürfen Grünabfälle in unseren Bächen, Gräben und Flüssen beseitigt werden“, so Christian Leeb, Leiter des Wasserwirtschaftsamts München. „Auch das Ablagern von Grünschnitt, Kompost, Fallobst, Laub und ähnlichen Stoffen auf dem Uferrandstreifen verstößt gegen das Wasserrecht und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.“

Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, kompostierbare Grünabfälle nicht am Gewässer abzulagern und keinesfalls direkt im Gewässer zu entsorgen. Der eigene Kompost oder die kommunalen Container für kompostierbare Grünabfälle sind die richtige Wahl.

Kann natürliches Material schlecht für Gewässer sein?

Es mag zunächst seltsam klingen, dass natürliches Material unsere Gewässer belasten kann, doch dies sei durchaus der Fall, berichtet das Wasserwirtschaftsamt.

Ablagerungen zu nah am Gewässer können bei Hochwasser abgeschwemmt werden und sich flussabwärts an Engstellen wie z. B. Rohrdurchlässen und Brücken verkeilen. Das Wasser kann dort nicht mehr abfließen, tritt über die Ufer und führt zu Überschwemmungen.

Im weiteren Gewässerverlauf fehlt das Wasser, Fische und andere Wasserlebewesen verlieren ihren Lebensraum. Bei der vorübergehenden Lagerung von Grünabfällen, Heu, Holz etc. ist deshalb ein ausreichender Abstand zum Gewässer von mindestens 5‒10 Metern einzuhalten.

Nährstoffreiche Sickerwässer gelangen ins Gewässer und führen dort zu Überdüngung und Fäulnisprozessen. Dies ist auch der Fall, wenn sich direkt ins Gewässer eingebrachte Grünabfälle zersetzen.

Die Folgen sind Sauerstoffmangel, Faulschlammbildung, Bewuchs mit Bakterien, Algen und Abwasserpilz bis hin zu Fischsterben. Die Lebensgrundlage vieler Wasser-Lebewesen wird zerstört.

Durch den Nährstoffeintrag am Ablagerungsplatz wird darüber hinaus die natürliche Vegetation durch Brennnesseln und nicht heimische Arten wie indisches Springkraut und asiatischen Staudenknöterich verdrängt.

Neben Naturschutzaspekten gibt es einen weiteren Anlass, illegale Abfallentsorgungen in und am Gewässer zu vermeiden: „Wo die öffentliche Hand einspringen muss und Ablagerungen am Gewässer beseitigt, geschieht dies auf Kosten der Allgemeinheit“, gibt Leeb zu bedenken. „In den zurückliegenden Jahren wurden von Kommunen für die Gewässer-Unterhaltung ein erheblicher Anteil der Haushaltsmittel aufgewendet. Geld, das an anderer Stelle fehlt.“

