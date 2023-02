Für bezahlbare Wohnungen in München ‒ OB Reiter will Baugenossenschaften mit hohem Millionen-Betrag unterstützen

Von: Jonas Hönle

OB Reiter will Baugenossenschaften mit dreistelligem Millionenbetrag unterstützen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Da München dringend bezahlbare Wohnungen braucht, will OB Reiter die Baugenossenschaften angesichts der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges unterstützen.

München ‒ Für bezahlbare Wohnungen in München will Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Baugenossenschaften mit einem dreistelligen Millionen-Betrag unterstützen.

Der Grund für den Plan: Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg hätten die Kosten im Bausektor in die Höhe getrieben und die allgemeine Verunsicherung in der Baubranche weiter verstärkt.

Von der bundesweiten Konjunkturflaute seien auch Grundstücke für den geförderten und preisgedämpften Wohnungsbau betroffen, die die Stadt München im Erbbaurecht vergibt.

Dreistelliger Millionen-Betrag für Baugenossenschaften - OB Reiter für bezahlbar Wohnungen in München

„Wir brauchen dringend bezahlbare Wohnungen für München, deshalb will ich nicht einfach dabei zusehen, wie Genossenschaften ihre Grundstücke zurückgeben müssen oder aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage gar in ihre Auflösung getrieben werden,“ erklärte OB Reiter am Dienstag.

Damit diese Projekte trotz der aktuellen Preissteigerungen angegangen werden können, werde er dem Stadtrat vorschlagen, ein Nothilfeprogramm aufzulegen. Der Planungsausschuss soll sich in der Sitzung am 8. März zu der Thematik mit einer vom Planungsreferat erstellten Vorlage zu befassen.

Neben den Genossenschaften sollen auch private Bauträger, die auf stadteigenen Flächen bauen, unterstützt werden.

Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie - Stadt München unterstützt Baugenossenschaften für geförderten Wohnungsbau

Die Stadt München habe für den geförderten Wohnungsbau bereits Milliarden Euro für die nächsten sechs Jahre zur Verfügung gestellt und auch den Genossenschaften, privaten Bauträgern und den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die den sogenannten Konzeptionellen Mietwohnungsbau (KMB) errichten, Hilfe in Aussicht gestellt.

Damit sollen vor allem bereits angelaufene Bauvorhaben, die aber wegen der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg gestoppt wurden, realisiert werden.

Neben den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und privaten Dritten sollen mit dem befristeten Teuerungsausgleich insbesondere Wohnungsbaugenossenschaften unterstützt, die seit Jahren durch ihre günstigen Mieten und dem nachbarschaftlichen Engagement zum Erhalt lebenswerter Wohnquartiere beitragen.

Diese so wichtige Durchmischung der Wohnquartiere, die auch als „Münchner Mischung“ bezeichnet wird, sei durch den befristeten Teuerungsausgleich einfach, transparent und durchsetzbar zu erhalten.

