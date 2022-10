Workshops des Baureferats in Trudering und Neuperlach

Von: Roman Wintz

Drachen basteln und steigenlassen – das kann man bei den Workshops zu Parkmeile Trudering-Neuperlach. © oh

Die Parkmeile Trudering-Neuperlach aus einer neuen Perspektive erleben – das können Interessierte auf Einladung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung.

Das Baureferat lädt ein, am Samstag, 15. Oktober, von 14 bis 17 Uhr gemeinsam verschiedene Blicke in die Parkmeile zu werfen und festzuhalten. Durch unterschiedliche (Workshop-)Angebote sollen neue Perspektiven in die Höhe und in die Ferne sichtbar werden.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.

Um 14.15 Uhr geht es los mit der ersten Runde der Workshops. Dabei heißt es Blicke zeichnen: Urban Sketching Workshop, Blicke fotografieren: Fotografie Workshop und Blicke nach oben: Drachen basteln und steigenlassen. Nach einer Pause beginnt um 15.30 Uhr Runde zwei der Workshops. Dann geht es um Blicke zeichnen: Urban Sketching Workshop, Blicke fotografieren: Fotografie Workshop und Blicke nach oben: Drachen basteln und steigenlassen.Um 16.30 Uhr erfolgt die Präsentation der Ergebnisse aus den Workshops und ein gemeinsamer Ausklang. Begleitend dazu gibt es während der gesamten Veranstaltung die Möglichkeit, die Parkmeile „aus der Luft“ per Drohnenaufnahmen zu erleben.

Treffpunkt ist der Skatepark im Gefilde an der Putzbrunner Straße 178. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an parkmeilen-aktionen@studio-stadt-region.de. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung verschoben. Bei unklaren Wetterverhältnissen bitte unter Telefon 0160/96 00 34 65 melden. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Weitere Informationen sind zu finden unter muenchen-mitdenken.de/dialoge/parkmeilen.

