Archiv-Traum in Erfüllung gegangen - Dank Förderung zwei Planegger Sammlungen jetzt digital

Über 1900 Einzelebilder hat das Archiv-Team um Barbara Reinicke mit dem professionellen Scanner schon digitalisiert.

Ein kleiner Teil des Planegger Archivs ist nun auch digital einsehbar. Warum das Einscannen der Dokumente eine echte Herausforderung war...

PLANEGG Die Idee, einen Teil des Planegger Gemeindearchivs zu digitalisieren, hatte Barbara Reinicke schon als sie dort 2020 ihre Arbeit begann. „Aber in dieser Professionalität, in der wir das jetzt machen können, schien es in weiter Ferne“, sagt die Archivleiterin.

Seit Ende Oktober haben Geschichtsfans jetzt die Möglichkeit, sich an ihrem Computer selbst durch historische Dokumente zu wühlen – dank einer Förderung im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ hat sich die Einrichtung einen Profi-Scanner samt Digitalisierungssoftware zulegen können. Kosten: etwa 26 000 Euro. „Damit ist für so ein kleines Archiv wie unseres ein Traum in Erfüllung gegangen.“

Circa 1900 Einzelbilder aus zwei Planegger Sammlungen haben Reinicke und ihr Team seit dem Frühjahr eingescannt und nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dabei handelt es sich um die Bestände des Architekten Walter Sartorius und des „Verschönerungs-Vereins Planegg-Krailling“, beide aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Planegger Archiv in Teilen digital: Dokumente teilweise in schlechten Zustand

„Ursprünglich wollte ich alte Geburtsbücher digitalisieren, um zum Beispiel die Familienforschung zu erleichtern“, erklärt Reinicke. Dann habe sie sich doch für den vielseitigen Bestand der Sartorius-Sammlung entschieden, in der alte Karten, Fotografien, Plakate, Zeitungsausschnitte und Zeichnungen aus dem gesamten Würmtal, Starnberg und München zu finden sind.



Dabei haben die Dokumente durchaus ein paar Hürden bereitgestellt: „Wegen eines alten Wasserschadens waren einige von Trockenschimmel betroffen“, berichtet die Archivleiterin. Vor dem Scannen mussten sie darum konservatorisch behandelt werden. „Das Scannen selbst war dann fast der kleinere Teil der Arbeit.“ Darum soll es auch auf jeden Fall im nächsten Jahr weitergehen. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt mit den Geburtsbüchern und alten Gemeinderatsprotokollen weitermachen“, sagt Reinicke.



Planegger Archiv teilweise digitalisiert: Bisher 580 Einheiten digital verfügbar

Zu tun gibt es auf jeden Fall genug: Mit der bisherigen Arbeit seien 580 Planegger Archiveinheiten digitalisiert – von insgesamt etwa 20 000. Dass irgendwann alle Dokumente am PC recherchiert, gezoomt und gespeichert werden können, glaubt Reinicke nicht. „Bei vielen gibt es Sperrfristen zu beachten.

Weil wir ein so junges Archiv sind, ist der Bereich der Dokumente, die wir bedenkenlos online stellen können, eher klein.“ Und auch von der Serverkapazität gibt es Einschränkungen: Aktuell können nur 20 Nutzer zeitgleich auf das digitale Archiv zugreifen.

Planegger Archiv jetzt auch digital - Fotostrecke werbeblattsartorius1912_archivplanegg.jpg © Archiv Planegg Ein Biergarten mitten im Wald? So zeigt sich die Heide Volm auf einer alten Postkarte aus dem Archiv von Walter Sartorius. © Archiv Planegg 1905 veröffentlichte der Verschönerungsverein Planegg-Krailling dieses Prospekt, in dem unter anderem der Wallfahrtsort Maria Eich angepriesen wird. © Archiv Planegg Ein Auszug aus der „Geschichte des Würmtales“ von Walter Sartorius behandelt auch die Geschichte der Planegger Schlossbrauerei. © Archiv Planegg

Das digitale Archiv ist zu erreichen unter http://digitalarchiv.archiv-planegg.de

