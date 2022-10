Ende der Förderung für Sprach-Kitas: Wegfall der Gelder ein harter Schlag für Einrichtungen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Ende des Jahres sollen die Förderungen für Sprach-Kitas vom Bund eingestellt werden. Ein Fakt, der die Einrichtungen im Würmtal hart trifft. Nun wird zu Demonstrationen aufgerufen.

MARTINSRIED Im „Eulennest“ Martinsried sind die Igel los: Zwischen Sportmatten, Röhren und Spieltüchern entdecken die Kita-Kinder buntes Herbstlaub und Tannenzapfen. „Was finden wir hinter der Bank?“, fragt Melike Karaca die Kleinen und spricht dabei das Wort „hinter“ besonders deutlich aus. Denn die Kinder sollen sich nicht nur austoben, sondern auch sprachlich ausgebildet werden.

„Sprache und Motorik sind ganz eng miteinander verbunden“, erklärt Karaca. Seit 2017 ist sie in Martinsried als Fachkraft für das Bundesprogramm „Sprach-Kita“ im Einsatz, erarbeitet Konzepte und Projekte, um den Kindern spielerisch Sprache und Inklusion zu vermitteln. Doch damit könnte bald Schluss sein: Der Bund will das Förderprogramm Ende des Jahres beenden.



„Es ist mir unverständlich, dass jetzt gekürzt wird“, sagt Bianca Hofmann, die als Fachberaterin zehn „Sprach-Kitas“ im Würmtal und der Umgebung betreut. Nach Corona und der Flucht vieler Kinder aus der Ukraine sei sprachliche Förderung wichtiger denn je. Eine bundesweite Petition, um die „Sprach-Kitas“ zu erhalten, hat fast 276 000 Unterschriften erhalten. Zudem findet am Mittwoch, 19. Oktober, ab 15 Uhr eine Demo vor Bayerns Sozialministerium statt. „Fachkräfte, Erzieher, Kita-Träger: Alle ziehen an einem Strang. Darum besteht noch Hoffnung, dass es doch weitergeht“, glaubt Hofmann.



Falls nicht, wäre das für Einrichtungen wie das „Eulennest“ ein harter Schlag. „Ohne die Förderung wird es für die Kitas schwierig, das Angebot zu tragen. Da sind allein 30 000 Euro Personalkosten im Jahr. Das geht nur, wenn die Elterngebühren steigen“, erklärt die Fachberaterin. Die Erzieher könnten das Angebot neben ihrer eigentlichen Arbeit nicht stemmen. „Da stecken je Einheit mehrere Stunden Vorbereitung drin“, sagt Hofmann. Und: Karaca könnte gar nicht weiterbeschäftigt werden – weil sie studierte Pädagogin, nicht Erzieherin, ist. Dabei ist der Personalmangel schon jetzt groß – statt vier Gruppen gibt es im „Eulennest“ gerade nur drei.

Situation in München: Stadt für einfachere Struktur

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ fördert das Bundesfamilienministerium seit 2016 Kindertageseinrichtungen bei den Personalkosten für eine zusätzliche Sprach­kita-Fachkraft sowie bei Sachmitteln und Fachberatung. In München haben sich nach Auskunft von Andreas Haas vom Referat für Bildung und Sport (RBS) zunächst 128 Einrichtungen unterschiedlicher Träger beteiligt.

Aktuell nehmen noch 86 Kitas teil, davon 46 in freier und 40 in städtischer Trägerschaft. Laut Haas wurde damit in den vergangenen Jahren „eine eher begrenzte Zahl an Einrichtungen“ gefördert. Daher wäre ein neues Format mit einer einfacheren Förderstruktur, „die in München allen Kitas zugute käme, die einen entsprechenden Bedarf nachweisen können, aus Sicht des Fachbereichs Kita im RBS durchaus zukunftsweisend“, sagt der Referatssprecher.