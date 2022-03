Start-Up der TU München entwickelt im Würmtal Spray gegen Schäden an der Lunge durch Corona

Von: Romy Ebert-Adeikis

Eine CT-Aufnahme der Lunge eines Corona-Patienten: Mit einem Spray will die Firma „rnatics“ eine Überaktivierung bestimmter Fresszellen, die für Lungenschäden sorgen, stoppen. © Remko De Waal/dpa

In Martinsried wird weiterhin an Corona-Medikamenten geforscht. Nun ist ein neues Start-Up dazugekommen, das ein Spray gegen Lungenschäden entwickelt...

PLANEGG/MARTINSRIED Die Medikamenten-Hersteller Formycon und Eisbach Bio sowie der Impfstoff-Enwickler Bavarian Nordic – sie alle arbeiten im Planegger Ortsteil Martinsried an Mitteln, um Corona-Infektionen zu stoppen oder zu behandeln. Jetzt ist noch ein weiteres Unternehmen mit diesem Ziel in der Gemeinde angekommen: das Start-Up „rnatics“, eine Ausgründung der Technischen Universität München.

Corona-Spray gegen Lungenschäden: So will ein Start-Up aus den Würmtal Lungenschäden vorbeugen

Das Unternehmen entwickelt eine Art Spray gegen Lungenschäden – etwa nach einer schweren Corona-Infektion. „Basierend auf unseren bisherigen Versuchen im Labor erwarten wir, dass die krankhaft übersteigerte Aktivierung von Entzündungszellen in der Lunge deutlich gebremst wird“, erklärt einer der drei Mitgründer, Dr. Stefan Engelhardt.

Dr. Stefan Engelhardt forscht mit an einem Spray gegen Corona-Schäden an der Lunge. © TU München

Der Pharmakologe und Toxikologe der TU München ergänzt: „Mittel- bis langfristig erwarten wir, dass unser Wirkstoff auch dabei hilft, die für Covid-19 so typische Vernarbung der Lunge zu reduzieren.“

Dabei setzt das Start-Up auf eine sogenannte RNA-Therapie mit kleinsten Nukleinsäureteilen. „So etwas wird bisher bei Leber-Medikamenten eingesetzt. Für die Lunge ist das tatsächlich neu“, erklärt Engelhardt. Die spezielle Nukleinsäure wird von den Zellen aufgenommen, welche ein Molekül produzieren, dass für die Lungenschäden sorgt. Beim Inhalieren des Sprays mit RNA-Teilchen soll diese Molekülproduktion gehemmt werden.

Corona-Spray gegen Lungenschäden: Corona kann Forschung der TUM beschleunigen

Wie man Mikro-RNA in der Medizin einsetzen kann, erforsche die TU München bereits seit über zehn Jahren, so Engelhardt. Dass mit Corona eine Lungenkrankheit aufgetaucht ist, für die man den Wirkstoff konkret entwickeln kann, hat der Forschung nochmal einen Schub gegeben.

Im Juli 2021 hat sich darum „rnatics“ gegründet, das diese Woche sein eigenes Büro am Martinsrieder Klopferspitz bezogen hat. Mit dem Standort sei man sehr glücklich: „Martinsried ist in der Corona-Forschung aktuell der place to be“, sagt Gründer Engelhardt. „Es ist ganz wichtig, dass wir uns hier vernetzen und auch mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten können.“ Die Labors des Unternehmens werden aber im Gewerbegebiet Planegg angesiedelt.

„Wir bekommen bisher sehr guten Zuspruch“, sagt Pharmakologe Engelhardt. So hat „rnatics“ Ende 2021 als eines von drei Unternehmen deutschlandweit eine Förderung des Bundesforschungsministeriums zugesprochen bekommen. Diese beträgt sieben Millionen Euro.

Corona-Spray gegen Lungenschäden: Bis das Medikament auf dem Markt ist kann es noch Jahre dauern

Mit der Finanzspritze gehen die Forscher jetzt die nächsten Schritte an. Sie optimieren den Herstellungsprozess und lassen eine toxikologische Prüfung durchführen. „Diese ist Ende des Jahres wohl beendet“, sagt Engelhardt. Dann wird das Medikament klinisch geprüft.

Bis es auf den Markt kommt, wird es also noch „mehrere Jahre“ dauern. Der Vorteil: Der Wirkstoff ist laut Engelhardt nicht nur unabhängig von Corona-Virusvarianten. „Vielleicht kann es auch für andere Lungenerkrankungen eingesetzt werden.“

