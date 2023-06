Kiesabbau im Würmtal: Forderung an Eigentümer der Flächen

Nach Aus für geplante neue Grube im Forst Kasten: Umweltschützer fordern, auch andere Vorhaben einzustampfen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Seit Jahren wird im Forst Kasten Kies abgebaut. Ein weiteres Projekt wurde jetzt beerdigt. © Romy Ebert-Adeikis

Immer mehr Kiesabbau-Projekte im Würmtal drohen nach dem Aus für eine neue Grube im Forst Kasten zu platzen. Wie Umweltschützer ihre Ziele erreichen wollen:

Würmtal ‒ Für Klima- und Naturschützer ist es ein großer Erfolg: Zwei Jahre nach dem Abschluss eines Vertrags der Stadt München mit einem Neurieder Unternehmen zur Auskiesung einer neuen Fläche im Forst Kasten ist dieser aufgehoben worden. Der Stadt zufolge hätten „geänderte Rahmenbedingungen“ die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens infrage gestellt. Das Aus wollen Vertreter von Bund Naturschutz und anderen Umwelt-Gruppierungen am Freitag, 16. Juni, nun feiern.

Naturschützer hatten auf verschiedene Arten versucht, den Kiesabbau zu verhindern. So unter anderem durch ein Camp, bei dem eine Hallo-Reporterin auch eine Nacht verbringen durfte.

Doch vielen ist das nicht genug. „Jetzt geht es darum, auf diesen Erfolg aufzubauen und weitere Kiesabbaupläne in den Bannwäldern des Würmtals zu Fall zu bringen“, sagt Herbert Stepp vom Grünzug-Netzwerk Würmtal. Konkret betreffe das die von der Firma Glück geplanten Abbauvorhaben im Lochhamer Schlag – zwischen Gräfelfing und Hadern – sowie im „Wäldchen“ bei Planegg.

Kiesabbau im Würmtal: So stehts um den Lochhamer Schlag und das „Wäldchen“

Letzteres hatte das Landratsamt bereits im März 2022 genehmigt. Im vergangenen Sommer reichte der Bund Naturschutz allerdings dagegen Klage ein. Ohne Erfolg: „Das Verwaltungsgericht hat den Antrag mit Beschluss vom 25. Mai 2023 abgelehnt und die Entscheidung des Landratsamtes München somit bestätigt“, teilt der Landkreis auf Anfrage von Hallo mit.

Für den Abbau im Lochhamer Schlag sind laut Landratsamt im April weitere Antragsunterlagen eingegangen. „Derzeit erfolgt die Prüfung auf Vollständigkeit.“ Der Haderner Landtagsabgeordnete Florian Siekmann (Grüne) hält das für überflüssig: „Wenn schon Zweifel an einer Genehmigungsfähigkeit im Forst Kasten bestehen, dann gilt das im Lochhamer Schlag umso mehr.“

Der Bannwald sei kein Vorranggebiet für Kiesabbau und dürfe ohnehin nur gerodet werden, wenn sichergestellt sei, dass angrenzend ein gleichwertiger Forst entstehe. Nach dem Aus im Forst Kasten fordert Siekmann nun, auch das Projekt im Lochhamer Schlag zu beerdigen. Dazu hat er eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt.



Kiesabbau im Würmtal: Forderung an Eigentümer der Flächen

Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde will vom Forst Kasten keine Rückschlüsse auf den Lochhamer Schlag ziehen. Man könne zu den für die Entscheidung ausschlaggebenden Motiven keine Aussage treffen und der jeweiligen Einzelfallprüfung nicht vorgreifen, teilt die Behörde auf Anfrage mit.



Auf anderem Wege will Martin Feldner von den Grünen in Gräfelfing das Vorhaben stoppen. Er hat sich an den Eigentümer der potenziellen Abbauflächen, Andreas von Hirsch, gewandt. „Ich fordere Sie dringend auf, das Pachtangebot für Ihre Waldstücke im Lochhamer Schlag zum Zwecke der Auskiesung an die Bernhard Glück GmbH zeitnah zurückzuziehen“, heißt es in seinem Schreiben.

Eine Antwort habe er bisher nicht erhalten, sagt Feldner. Gleichzeitig betont er, dass Kiesabbau im Würmtal grundsätzlich möglich bleiben soll – auf anderen Flächen. Um diese zu finden, fordert er einen Arbeitskreis auf Ebene des Regionalnetzwerks München Südwest.

Feier im Forst Mit Baumhäusern, Waldcamps und Demos hatten sich Naturschützer vor allem 2021 gegen einen neuen Kiesabbau im Forst Kasten gewehrt. Ihren Erfolg wollen die Beteiligten nun am Freitag, 16. Juni, feiern. Das Fest, das um 18 Uhr beginnt, findet an der Hambacher Buche, Gautinger Straße 53 in Neuried, statt. Getränke und Snacks müssen Teilnehmer selber mitnehmen. Eingeladen sind alle, die mit den Umweltschützen diesen „Etappensieg“ feiern wollen. Kontakt unter wald.erhalten@gmail.com.

