Firma Sanacorp ist raus & widersprüchliche Infos von Eurofins – Naturschützer wollen Gemeinde-Erklärung

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Wird der Acker an der Ecke Semmelweisstraße/Robert-Koch-Straße Baugrund – auch ohne Hauptinteressent Sanacorp? © Romy Ebert-Adeikis

Ehemals als selbstverständlich angesehen, gerät die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Steinkirchen ins Wanken. Jetzt klärt die Gemeinde zu Gerüchten und Plänen auf.

PLANEGG Als „alternativlos“ hatte Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) die Erweiterung Steinkirchens noch vor einem halben Jahr bezeichnet. Weil zwei „Top-Firmen“ der Gemeinde – Arzneimittelhändler Sanacorp und das Analyselabor Eurofins – mehr Platz benötigten, solle auf 10 000 Quadratmetern im Nordwesten des Gewerbegebiets gebaut werden.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss war im Dezember unter Bürgerprotesten und scharfen Debatten im Gemeinderat gefasst worden. Auch wegen mangelnder Alternativen: „Für das einzige in Frage kommende Grundstück an der Behringstraße hegt der Eigentümer laut Angaben der Wirtschaftsförderung aktuell keine Verkaufsabsichten“, hieß es damals.

Wankt Steinkirchen-Erweiterung?: Sanacorp hat anderes Grundstück gefunden

Jetzt zeichnet sich ab: So groß ist der Druck zur Erweiterung nicht. Sanacorp hat nun doch das 8000 Quadratmeter große Grundstück an der Behringstraße erworben. Und auch die Geschäftsführung der Planegger Eurofins-Niederlassung teilt auf Hallo-Anfrage mit, nicht mehr an dem angedachten Areal festzuhalten. „Es ist kein Bauvorhaben geplant“, so eine Sprecherin. Zu weiteren Fragen wolle man sich aber nicht öffentlich äußern.

Das Unternehmen hat für seinen Neubau jetzt ein Grundstück in der Behringstraße gegenüber seiner Zentrale erworben. © Romy Ebert-Adeikis

Der Eurofins-Absage widerspricht Bürgermeister Nafziger: Deren Expansion werde über die Deutschlandzentrale der Firma koordiniert. Mit einem zuständigen Mitarbeiter in Hamburg habe er erst Ende vergangener Woche telefoniert. „Dort hat sich nichts geändert, sie sind nach wie vor interessiert“, versichert Nafziger.



Auch durch den Sanacorp-Kauf ändere sich nichts, wie der Rathauschef bereits vergangene Woche in einem Pressegespräch erklärt hatte. „Es gibt noch zwei, drei andere Unternehmen, die zu den besten in Planegg zählen, die ebenfalls dringend Flächen suchen.“

An der Aufstellung des Bebauungsplans für das Grundstück Semmelweisstraße/Robert-Koch-Straße werde jedenfalls weitergearbeitet. Notfalls könne auch die Gemeinde übriggebliebene Flächen nutzen, stellt Nafziger in Aussicht. Allerdings seien die Verhandlungen mit dem Eigentümer bislang „schwierig“.

Wankt Steinkirchen-Erweiterung?: Bund Naturschutz greift Gemeinde an

Eine ganz neue Sachlage sehen hingegen die Gegner der Gewerbegebiet-Erweiterung gegeben. Die örtliche Gruppe des Bund Naturschutz hat sich darum in einem offenen Brief an den Planegger Rathauschef gewandt. „Die Behauptung, dass zwei anerkannte, ortsansässige Firmen dringend diesen Platz benötigen, war falsch.

Ohne dieses Argument wäre der Aufstellungsbeschluss möglicherweise niemals zu Stande gekommen“, heißt es im Schreiben der komissarischen Ortsgruppenleiterin Malwina Andrassy. Und weiter: „Ich fordere von Ihnen, Ihre Vorgehensweise schriftlich zu erklären, richtig zu stellen und ab sofort mit offenen Karten zu spielen.“

Die Naturschützer erwarten eine erneute Debatte und gegebenenfalls eine Rücknahme des Aufstellungsbeschlusses, auch vor dem Hintergrund, dass sich die Bayern-CSU eine Halbierung des Flächenverbrauchs bis 2030 vorgenommen habe. „Mit erzwungenen Erweiterungen von Gewerbegebieten, die nicht zwingend erforderlich sind, wird das Ziel weiter unerreichbar bleiben.“

Quelle: www.hallo-muenchen.de